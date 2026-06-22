A 40 años de la victoria con Inglaterra: "Pasarán 100 años y se van a acordar"

El Mundial 2026 se vive como todos aquellos acontecimientos especiales que nos unen como país, pero también conlleva una serie de recuerdos imborrables, como los de hace cuatro décadas con dos goles ante Inglaterra que quedarán marcados a fuego para la historia del fútbol argentino.

Fútbol. A 40 años del día en que Maradona tocó el cielo: "La mano de Dios" y "El gol del Siglo"

El 22 de junio de 1986, Diego Armando Maradona convirtió, en apenas cuatro minutos, dos goles que quedaron para siempre en la historia del fútbol argentino . El primero nació de la picardía y fue bautizado como “La Mano de Dios”. El segundo fue una obra irrepetible: una corrida extraordinaria que con el paso del tiempo sería reconocida en todo el mundo como “el Gol del Siglo”.

Pedro Pablo Pasculli integró ese plantel que consiguió el segundo trofeo máximo y estuvo cerca de esas obras de arte de Maradona. “Primero la Mano de Dios y después el mejor gol de todos los Mundiales. Es normal que sea difícil olvidar eso. Pasarán 100 años y se van a acordar de los dos goles que hizo Diego en ese partido , en el Azteca”, le dijo a Canal 4.

Embed - El gol de Maradona a los ingleses 1986- HD 1080p Remasterizado

Cuarenta años después, las imágenes continúan intactas en la memoria colectiva: la camiseta azul, el estadio Azteca repleto, los defensores ingleses intentando detenerlo y Diego avanzando con la pelota pegada al pie. También permanece viva la emoción en el relato de Víctor Hugo Morales, que resumió aquella jugada con una frase que atravesó generaciones: “Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?”.

De Uruguay a Inglaterra

Pero para Pasculli, ese Mundial le dejó una alegría especial. Fue el autor del gol ante Uruguay en los octavos de final que permitió acceder al choque con Inglaterra. “Fue una batalla porque siempre es un clásico sudamericano dificilísimo de jugar. Aparte, Uruguay era uno de los mejores equipos de ese Mundial, era uno de los favoritos. Mi gol fue importantísimo”.

“Todos los partidos son difíciles e importantes, pero ese fue el partido clave: le ganamos a Uruguay porque era el clásico sudamericano. Ellos tenían un muy buen equipo, uno de los favoritos para ganar el Mundial”, y dijo que ser parte de una Copa del Mundo “es la cosa más linda que le puede suceder a un jugador de fútbol. Y después ganarlo, con el mejor jugador del mundo”.

Embed - PEDRO PASCULLI

La Selección de hoy

Sobre su visión de la Selección de Lionel Scaloni, el ex delantero dijo que este equipo “no es parecido a la nuestra porque el fútbol cambió. Esta Selección juega tranquilamente, no tira la pelota, juega y tiene mucha posesión”.

Pasculli resaltó la figura de Lionel Messi “que te puede romper el equilibrio en cualquier momento, o va él o busca a un compañero para dejarlo de cara al gol. Busca el espacio libre para poder insertarse y hacer el gol. Es un equipo que juega mucho, que juega mucho la pelota y no se apresura demasiado”, cerró.