Alarma en la Selección Argentina: ¿Qué le pasó a Lionel Messi?

El Tata Martino explicó por qué salió Lionel Messi.

Lionel Messi será baja en el partido del sábado ante DC United

Martino apuntó que no sabe el nivel de gravedad de la lesión de Messi, pero adelantó que el capitán argentino no estará a disposición para disputar el encuentro frente al DC United del fin de semana. “No me quiero arriesgar pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Luego él hará alguna imagen e iremos viendo cómo evoluciona”, aseguró el DT.

“Reemplazar a un jugador no se trata simplemente de sustituirlo, se trata de reemplazar al mejor jugador de todos”, sumó más tarde Martino. Messi tendría que unirse con sus compañeros de la Selección argentina para la próxima fecha FIFA tras el fin de semana de la MLS. El conjunto nacional jugará frente a El Salvador y Costa Rica el 22 y 26 de marzo, respectivamente.