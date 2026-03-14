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14 de marzo de 2026 - 10:10
Liga Profesional

Aldosivi y Huracán se miden por la fecha 11

Palpitamos la previa del choque entre Aldosivi y Huracán. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

Aldosivi vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Aldosivi y Huracán, por la fecha 11 del Apertura, se jugará el próximo lunes 16 de marzo, a partir de las 15:30 (hora Argentina), en el Mundialista de Mar del Plata.

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Así llegan Aldosivi y Huracán

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura

Aldosivi viene de un resultado igualado, 1-1, ante Atlético Tucumán. Posee un historial reciente de 1 empate y 3 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 1 gol a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura

Huracán viene de caer derrotado 1 a 2 ante River Plate. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

Todas las veces que fue anfitrión en el estadio José María Minella, Aldosivi sólo logró terminar igualando frente a su rival.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue Aldosivi quien ganó 2 a 0.

Luis Lobo Medina es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 11: vs Huracán: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Sarmiento: 22 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Argentinos Juniors: 31 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 11: vs Aldosivi: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Barracas Central: 23 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Horario Aldosivi y Huracán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela: 14:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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