sábado 14 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de marzo de 2026 - 20:59
Liga Profesional

Platense no pudo ante la contundencia de Vélez y perdió por 2 a 0

Todo lo que dejó el duelo entre Platense y Vélez: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Platense vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El Calamar no hizo pie en el estadio Ciudad de Vicente López y terminó derrotado 2 a 0 en el partido válido por la fecha 11 del Apertura. La primera conquista se materializó en el minuto 7 del primer tiempo, con una ejecución brillante a cargo del delantero Florián Monzón. Lucas Robertone aseguró el 2 a 0 definitivo cuando el reloj marcaba el minuto 3 de la segunda mitad.

Lee además
lanus vs newell`s: previa, horario y como llegan para la fecha 11 del apertura

Lanús vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
san lorenzo y defensa y justicia se encuentran en la fecha 11

San Lorenzo y Defensa y Justicia se encuentran en la fecha 11

Dilan Godoy se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Vélez mostró su mejor nivel, al rematar 4 veces al arco contrario y acertar 2 pases correctos.

Álvaro Montero se destacó también en el estadio Ciudad de Vicente López. El portero de Vélez se lució al atajar 4 disparos.

El técnico de Platense, Walter Zunino, propuso una formación 4-5-1 con Matías Borgogno en el arco; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta y Celias Ingenthron en la línea defensiva; Maximiliano Amarfil, Iván Gómez, Nicolás Retamar, Franco Zapiola y Juan Gauto en el medio; y Gonzalo Lencina en el ataque.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Álvaro Montero bajo los tres palos; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en defensa; Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone y Manuel Lanzini en la mitad de cancha; y Dilan Godoy y Florián Monzón en la delantera.

El árbitro Ariel Penel fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Ciudad de Vicente López.

En la siguiente fecha El Calamar se enfrentará de visitante ante Argentinos Juniors, mientras que el Fortín jugará de local frente a Lanús.

Cambios en Platense
  • 61' 2T - Salieron Franco Zapiola por Augusto Lotti y Maximiliano Amarfil por Bautista Merlini
  • 69' 2T - Salieron Nicolás Retamar por Guido Mainero y Gonzalo Lencina por Leonardo Heredia
  • 78' 2T - Salieron Celias Ingenthron por Benjamín Bosch, Florián Monzón por Braian Romero y Manuel Lanzini por Diego Valdés
Amonestado en Platense:
  • 8' 2T Maximiliano Amarfil

Cambios en Vélez
  • 67' 2T - Salió Dilan Godoy por Matías Pellegrini
  • 83' 2T - Salió Lucas Robertone por Claudio Baeza
Amonestados en Vélez:
  • 14' 1T Lucas Robertone, 45' 2T Braian Romero y 49' 2T Elías Gómez

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lanús vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

San Lorenzo y Defensa y Justicia se encuentran en la fecha 11

Boca Juniors visita a Unión por la fecha 11

Por la fecha 11 se enfrentarán River Plate y Sarmiento

Gimnasia se enfrenta ante la visita Independiente Riv. (M) por la fecha 11

Lo que se lee ahora
Franco Colapinto quedó afuera por 0.005 en China y expresó su bronca tras la clasificación
Fórmula 1.

Franco Colapinto quedó afuera por 0.005 en China y expresó su bronca tras la clasificación

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Jujuy: confirmaron 6 casos de Chikungunya
Salud.

Jujuy: confirmaron 6 casos de Chikungunya

Corte total momentáneo en avenida Savio y Ruta 9 - Imagen Ilustrativa
Jujuy.

Corte total momentáneo en avenida Savio y Ruta 9 por un siniestro vial

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy para todo el fin de semana
Jujuy.

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy para todo el fin de semana

Imagen creada con IA.
Precios.

Cuáles fueron los alimentos que más subieron en Jujuy durante febrero

Carnaval de las Mascotas: más de 200 animales atendidos en la jornada municipal
Mascotas.

Carnaval de las Mascotas: más de 200 animales atendidos en la jornada municipal

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel