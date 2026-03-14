Platense no pudo ante la contundencia de Vélez y perdió por 2 a 0

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El Calamar no hizo pie en el estadio Ciudad de Vicente López y terminó derrotado 2 a 0 en el partido válido por la fecha 11 del Apertura. La primera conquista se materializó en el minuto 7 del primer tiempo, con una ejecución brillante a cargo del delantero Florián Monzón. Lucas Robertone aseguró el 2 a 0 definitivo cuando el reloj marcaba el minuto 3 de la segunda mitad.

Dilan Godoy se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Vélez mostró su mejor nivel, al rematar 4 veces al arco contrario y acertar 2 pases correctos.

Álvaro Montero se destacó también en el estadio Ciudad de Vicente López. El portero de Vélez se lució al atajar 4 disparos.

El técnico de Platense, Walter Zunino, propuso una formación 4-5-1 con Matías Borgogno en el arco; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta y Celias Ingenthron en la línea defensiva; Maximiliano Amarfil, Iván Gómez, Nicolás Retamar, Franco Zapiola y Juan Gauto en el medio; y Gonzalo Lencina en el ataque.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Álvaro Montero bajo los tres palos; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en defensa; Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone y Manuel Lanzini en la mitad de cancha; y Dilan Godoy y Florián Monzón en la delantera. El árbitro Ariel Penel fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Ciudad de Vicente López. En la siguiente fecha El Calamar se enfrentará de visitante ante Argentinos Juniors, mientras que el Fortín jugará de local frente a Lanús. Cambios en Platense 61' 2T - Salieron Franco Zapiola por Augusto Lotti y Maximiliano Amarfil por Bautista Merlini

69' 2T - Salieron Nicolás Retamar por Guido Mainero y Gonzalo Lencina por Leonardo Heredia

78' 2T - Salieron Celias Ingenthron por Benjamín Bosch, Florián Monzón por Braian Romero y Manuel Lanzini por Diego Valdés Amonestado en Platense: 8' 2T Maximiliano Amarfil

Cambios en Vélez 67' 2T - Salió Dilan Godoy por Matías Pellegrini

83' 2T - Salió Lucas Robertone por Claudio Baeza Amonestados en Vélez: 14' 1T Lucas Robertone, 45' 2T Braian Romero y 49' 2T Elías Gómez

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