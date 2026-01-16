Arturo Vidal se calificó como el mediocampista más completo y subestimó a dos argentinos

Arturo Vidal se proclamó el mediocampista más completo de la historia y desató la polémica al subestimar a dos argentinos.

Experimentado y combativo a lo largo de su prolongada trayectoria en Europa , pero ya acercándose al final de su carrera , Arturo Vidal se vio nuevamente en el centro de la controversia tras un video que despertó gran repercusión y provocó reacciones de todo tipo por haber minimizado a dos campeones mundiales de la Selección Argentina .

Recuerdos. A tres años del título en Qatar: el camino de la Selección Argentina para la tercera estrella

En un reto que se volvió viral , se posicionó por encima de íconos históricos y actuales , una actitud que no pasó desapercibida.

El mediocampista chileno cuenta con un historial deportivo que respalda su trayectoria . Con dos Copa América en su palmarés y etapas en clubes de primer nivel como Juventus , Bayern Múnich y Barcelona , fue clave en múltiples temporadas, aunque su carrera siempre estuvo salpicada de comentarios que provocan controversia .

La reacción de Arturo Vidal al escuchar los nombres de Leandro Paredes y Rodrigo De Paul.

Hoy, el protagonismo de Arturo Vidal parece trasladarse fuera del césped . Lejos de su mejor rendimiento en Colo-Colo , suele generar repercusión a través de las redes sociales , donde cada publicación se viraliza y se convierte en tema de debate .

El inicio de la polémica surgió a partir de un contenido que Vidal publicó en su propio perfil de Instagram y que rápidamente se viralizó. En el video, la consigna era intervenir únicamente si se mencionaba a un mediocampista considerado más completo que él.

Arturo Vidal se proclamó el mediocampista más completo de la historia y desató la polémica al subestimar a dos argentinos.

El reto viral que encendió la polémica

A medida que aparecían nombres destacados, su respuesta fue mantenerse en silencio, acompañado de risas y gestos expresivos. Sin embargo, la situación cobró mayor relevancia por la forma en que reaccionó ante los jugadores argentinos mencionados.

El primer nombre que apareció en el video fue el de Leandro Paredes, frente al cual Vidal optó por no pronunciar palabra. Luego se mencionaron Aurélien Tchouaméni, Ivan Rakitic y Charles Aránguiz, provocando un breve instante de duda en el chileno. Todo cambió cuando salió a relucir el de Rodrigo De Paul, generando un instante corto pero que rápidamente captó la atención de quienes vieron el clip.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/giraltpablo/status/2012014360722600235&partner=&hide_thread=false Arturo Vidal se considera mejor que Xavi, Iniesta, Pirlo, Xabi Alonso, Casemiro, Kante, Gerard, De Paul, Rodri, Paredes, entre otros. pic.twitter.com/oVIoanBWo8 — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 16, 2026

Reacciones y silencios frente a los grandes mediocampistas

Al ser mencionado, Vidal mostró un gesto de desagrado y adoptó una actitud de rechazo hacia el compañero de Lionel Messi con el que más de una vez tuvo choques sobre el césped.

La lista siguió con Casemiro, N’Golo Kanté y Rodri, e incluyó a grandes referentes de distintas generaciones como Frank Lampard, Steven Gerrard, Xabi Alonso, Andrea Pirlo, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Pese a sus innumerables logros y títulos, con ninguno de ellos se animó a pronunciar palabra.