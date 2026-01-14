miércoles 14 de enero de 2026

14 de enero de 2026 - 13:38
Fútbol argentino.

Así formará Boca esta noche en su primer partido del 2026

Claudio Úbeda presentará su primer equipo del año este miércoles en La Bombonera, con cambios respecto al cierre de 2025, por la Copa Miguel Ángel Russo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La formación de Boca vs. Millonarios, por un amistoso internacional.

La formación de Boca vs. Millonarios, por un amistoso internacional.

Boca se prepara para iniciar su temporada con un encuentro de preparación. Antes del arranque del Torneo Apertura, este miércoles recibirá a Millonarios en La Bombonera a las 19 horas, en un amistoso conmemorativo: la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al exentrenador fallecido del club.

Con un planteo renovado, aunque todavía sin incorporaciones oficiales salvo la futura llegada de Marino Hinestroza, Claudio Úbeda podría estrenar un sistema táctico distinto y dar minutos a jugadores que hasta ahora no habían sido titulares.

Con cambios en relación al equipo que terminó el 2025, Úbeda plantará el primer once del año para el debut.

Tras el ensayo formal realizado el lunes en el complejo de Ezeiza, luego del día de descanso del plantel, todo indica que la alineación de Boca sufrirá cambios respecto al último partido de 2025 ante Racing.

Las novedades de Boca para el primer partido del año 2026

Si Claudio Úbeda confirma a los jugadores probados en la práctica, la principal novedad sería la inclusión de Ander Herrera desde el inicio, junto con un ajuste en el esquema táctico.

La formación de Boca vs. Millonarios, por un amistoso internacional.

El cuerpo técnico dejaría atrás el 4-4-2 que cerró el Clausura y optaría por un 4-3-3 definido: un único delantero de referencia, extremos abiertos y un mediocampo con alta circulación y dinámica de juego. La única duda sigue estando en la banda derecha: Kevin Zenón o Brian Aguirre.

Boca se prepara para el primer desafío del año.

Aunque todo indica que para el amistoso frente a Millonarios se mantendrán los mismos titulares y el esquema habitual, no se descartan ajustes de último momento.

Al momento de ensayar la formación, Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia no integraron ni siquiera el equipo suplente debido a molestias físicas, por lo que existe la posibilidad de que alguno —sobre todo el chileno— entre en la consideración. Por ahora, sin embargo, parece poco probable que tengan minutos en el partido.

