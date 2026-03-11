miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de marzo de 2026 - 21:48
Liga Profesional

Boca Juniors y San Lorenzo igualaron 1 a 1

Todo lo que dejó el duelo entre Boca Juniors y San Lorenzo: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Boca Juniors vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura
BsAs (DataFactory)
Boca Juniors y San Lorenzo igualaron 1 a 1
BsAs (DataFactory)

Cerrado empate 1-1 entre El Xeneize y el Ciclón en la Bombonera, por la fecha 10 del Apertura.

Lee además
en vivo: atletico tucuman alcanza a aldosivi y ahora empatan 1 a 1

EN VIVO: Atlético Tucumán alcanza a Aldosivi y ahora empatan 1 a 1
en vivo: barracas central sigue dominando la segunda mitad 2-0 ante independiente riv. (m)

EN VIVO: Barracas Central sigue dominando la segunda mitad 2-0 ante Independiente Riv. (M)

Fue gracias a un gol convertido por Santiago Ascacíbar en el minuto 9 del segundo tiempo que Boca Juniors logró adelantarse en el marcador, pero San Lorenzo igualó el encuentro al ejecutar Gregorio Rodríguez un gol en el minuto 19 de la misma etapa.

Ambos equipos estuvieron a punto de cambiar el tanteador, pero los remates de Gastón Hernández y Adam Bareiro terminaron estrellados en el palo.

El local fue claramente superior al visitante con posesión del balón (67% de promedio) pero aún así no le sirvió para desempatar el juego ante San Lorenzo.

Gregorio Rodríguez se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de San Lorenzo mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y acertar 2 pases correctos.

Otro jugador importante en el partido fue Milton Delgado. El mediocampista de Boca Juniors acertó 61 pases correctos.

El director técnico de Boca, Claudio Úbeda, planteó una estrategia 4-4-2 con Agustín Marchesín en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la línea defensiva; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en el medio; y Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Damián Ayude se pararon con un esquema 4-5-1 con Orlando Gill bajo los tres palos; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández y Mathías De Ritis en defensa; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Agustín Ladstatter en la mitad de cancha; y Alexis Cuello en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en la Bombonera fue Pablo Echavarría.

El Xeneize visitará a Unión en la próxima jornada. Por el lado de el Ciclón jugará de local frente a Defensa y Justicia.

Cambios en Boca Juniors
  • 91' 2T - Salió Adam Bareiro por Iker Zufiaurre
Amonestados en Boca Juniors:
  • 44' 1T Leandro Paredes, 47' 1T Tomás Aranda (Conducta antideportiva) y 35' 2T Miguel Ángel Merentiel (Discutir con un rival)

Cambios en San Lorenzo
  • 26' 1T - Salió Ezequiel Cerutti por Nahuel Barrios
  • 62' 2T - Salieron Facundo Gulli por Gregorio Rodríguez y Agustín Ladstatter por Luciano Vietto
  • 78' 2T - Salieron Gastón Hernández por Guzmán Corujo y Nahuel Barrios por Gonzalo Abrego
Amonestados en San Lorenzo:
  • 12' 1T Alexis Cuello (Conducta antideportiva), 17' 2T Jhohan Romaña (Conducta antideportiva) y 35' 2T Nicolás Tripichio (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Atlético Tucumán alcanza a Aldosivi y ahora empatan 1 a 1

EN VIVO: Barracas Central sigue dominando la segunda mitad 2-0 ante Independiente Riv. (M)

Banfield no logró superar la firmeza de Gimnasia y cayó 2 a 1

Sin muchas emociones, Argentinos Juniors y Rosario Central empataron 0-0

Platense vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

Lo que se lee ahora
Se excusó uno de los jueces del nuevo tribunal por la muerte de Diego Maradona.  
Justicia.

Confirmaron el inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: cuándo será

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El mundo del periodismo y del racing está de luto tras el lamentable fallecimiento de Fede Ronsino.
Sociedad.

De qué murió Fede Ronsino: qué le pasó, biografía y quién era

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización
Medida.

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito video
Precaución.

Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

Juan Manuel Pulleiro.
Jujuy.

Confirmado: el Gobierno aceptó la renuncia de Juan Manuel Pulleiro como secretario de Seguridad

La vacunación antigripal comenzará el miércoles 11 de marzo con aplicación gratuita para personal de salud, niños, embarazadas, mayores y grupos estratégicos.
Salud.

Hoy arranca la vacunación antigripal en Jujuy: quiénes deben vacunarse y documentación necesaria

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel