Boca Juniors y San Lorenzo igualaron 1 a 1

Cerrado empate 1-1 entre El Xeneize y el Ciclón en la Bombonera, por la fecha 10 del Apertura.

Fue gracias a un gol convertido por Santiago Ascacíbar en el minuto 9 del segundo tiempo que Boca Juniors logró adelantarse en el marcador, pero San Lorenzo igualó el encuentro al ejecutar Gregorio Rodríguez un gol en el minuto 19 de la misma etapa.

Ambos equipos estuvieron a punto de cambiar el tanteador, pero los remates de Gastón Hernández y Adam Bareiro terminaron estrellados en el palo.

El local fue claramente superior al visitante con posesión del balón (67% de promedio) pero aún así no le sirvió para desempatar el juego ante San Lorenzo.

Gregorio Rodríguez se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de San Lorenzo mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y acertar 2 pases correctos.

Otro jugador importante en el partido fue Milton Delgado. El mediocampista de Boca Juniors acertó 61 pases correctos.

El director técnico de Boca, Claudio Úbeda, planteó una estrategia 4-4-2 con Agustín Marchesín en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la línea defensiva; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en el medio; y Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Damián Ayude se pararon con un esquema 4-5-1 con Orlando Gill bajo los tres palos; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández y Mathías De Ritis en defensa; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Agustín Ladstatter en la mitad de cancha; y Alexis Cuello en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en la Bombonera fue Pablo Echavarría.

El Xeneize visitará a Unión en la próxima jornada. Por el lado de el Ciclón jugará de local frente a Defensa y Justicia.

Cambios en Boca Juniors

91' 2T - Salió Adam Bareiro por Iker Zufiaurre

Amonestados en Boca Juniors:

44' 1T Leandro Paredes, 47' 1T Tomás Aranda (Conducta antideportiva) y 35' 2T Miguel Ángel Merentiel (Discutir con un rival)

Cambios en San Lorenzo

26' 1T - Salió Ezequiel Cerutti por Nahuel Barrios

62' 2T - Salieron Facundo Gulli por Gregorio Rodríguez y Agustín Ladstatter por Luciano Vietto

78' 2T - Salieron Gastón Hernández por Guzmán Corujo y Nahuel Barrios por Gonzalo Abrego

Amonestados en San Lorenzo:

12' 1T Alexis Cuello (Conducta antideportiva), 17' 2T Jhohan Romaña (Conducta antideportiva) y 35' 2T Nicolás Tripichio (Conducta antideportiva)

