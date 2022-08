Boca en Salta: la lista de concentrados para Copa Argentina

Lo que aún no se sabe es si el Pipa arrancará desde el comienzo frente al club de Carlos Casares. Sobre eso , Ibarra probó al delantero de 32 años, a quien se lo pudo ver en buenas condiciones durante el entrenamiento , ya que pudo completar 60 minutos de corrido, pero en el contexto de dos equipos mezclados tras la victoria frente a Platense.

image.png

Benedetto jugó su último partido en Boca el día que ingresó en el segundo tiempo del partido que acabó con una derrota ante Argentinos en La Paternal. Luego de eso no jugó más com consecuencia del esguince: no pudo ser tenido en cuenta para los encuentros contra Estudiantes (3-1), Patronato (0-3) y Platense (2-1).