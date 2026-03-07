sábado 07 de marzo de 2026

7 de marzo de 2026 - 06:47
Copa Libertadores

Botafogo vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

Todo lo que tienes que saber en la previa de Botafogo vs Barcelona. El duelo, a disputarse en el Engenhão el martes 10 de marzo, comenzará a las 21:30 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

Tras un empate en la ida, Botafogo y Barcelona definen su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en el Engenhão desde las 21:30 (hora Argentina).

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de marzo, en Tercera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminaron igualando en 1.

Horario Botafogo y Barcelona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Temas
