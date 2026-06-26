Brasil vuelve a enfrentar a Japón en un duelo de eliminación directa

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El juego entre Brasil y Japón se disputará el próximo lunes 29 de junio por la llave 9 del Mundial, a partir de las 14:00 (hora Argentina) en el estadio Houston.

El camino rumbo a los octavos de final sigue con el choque entre el ganador del Grupo C y el segundo clasificado del Grupo F.

Con siete puntos, Brasil selló su boleto a los 16avos de final en el primer puesto de su zona. Tras igualar con Marruecos en el debut, encadenó triunfos convincentes frente a Haití y Escocia, ambos por 3-0. El duelo ante los escoceses también marcó el esperado regreso de Neymar, quien volvió a vestir la camiseta de la Verdeamarela tras 981 días.

La Canarinha vuelve a estar presente en la fase eliminatoria de una Copa del Mundo. Es la única selección que participó en las 23 ediciones del torneo y la más laureada, con cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).

Bajo el mando de Carlo Ancelotti, el elenco brasileño intentará volver a conquistar una Copa del Mundo, algo que no consigue desde 2002. Su historial en esta competencia respalda esa ambición: lleva ocho Mundiales seguidos instalándose al menos entre los ocho mejores del torneo. Por su parte, Japón selló su clasificación tras finalizar en el segundo puesto del Grupo F. Los Samuráis debutaron con un empate 2-2 frente a Países Bajos, luego golearon 4-0 a Túnez y cerraron la fase de grupos con una igualdad 1-1 ante Suecia, resultados que les permitieron avanzar a la fase eliminatoria. El seleccionado asiático disputa su octava Copa del Mundo consecutiva desde su debut en Francia 1998. Ahora intentará dejar atrás su mejor registro histórico, luego de haber alcanzado los octavos de final en cuatro oportunidades: 2002, 2010, 2018 y 2022. Horario Brasil y Japón, según país Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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