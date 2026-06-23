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23 de junio de 2026 - 07:27
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Cabo Verde y Arabia Saudita se juegan sus últimas cartas en el Grupo H

Todo lo que tienes que saber en la previa de Cabo Verde vs Arabia Saudita. El duelo, a disputarse en el estadio Houston el viernes 26 de junio, comenzará a las 21:00 (hora Argentina).

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Cabo Verde y Arabia Saudita se juegan sus últimas cartas en el Grupo H
BsAs (DataFactory)

Cabo Verde recibe el próximo viernes 26 de junio a Arabia Saudita por la fecha 3 del grupo H del Mundial, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en el estadio Houston.

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Con los cuatro equipos aún involucrados en la pelea por la clasificación, el Grupo H se presenta como uno de los más abiertos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La última fecha definirá tanto a los clasificados como las posiciones finales de una zona que llega sin nada resuelto.

Cabo Verde llega a la última fecha con dos puntos y la ilusión intacta de alcanzar los dieciseisavos de final. El conjunto africano sorprendió en su debut al igualar sin goles frente a España y luego protagonizó un vibrante empate 2-2 ante Uruguay. Invicto en el certamen, buscará una victoria que podría convertirlo en una de las revelaciones de la fase de grupos.

Arabia Saudita suma un punto tras dos presentaciones. Los asiáticos comenzaron el torneo con un empate 1-1 frente a Uruguay, pero luego sufrieron una dura derrota por 4-0 ante España. Obligados a sumar de a tres y atentos a lo que ocurra en el otro partido del grupo, intentarán cerrar la fase inicial con una actuación que les permita seguir en carrera.

El camino a los dieciseisavos de final

Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados.

Horario Cabo Verde y Arabia Saudita, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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