El mensaje de Hernán Pellerano después de la primera rueda: "Vamos en busca de nuestro objetivo"

Gimnasia de Jujuy cerró la primera rueda de la Primera Nacional con un excelente semestre: terminó como único líder de la Zona B con 36 puntos. Ante este gran presente, Hernán Pellerano publicó un mensaje esperanzador en sus redes sociales para todos los hinchas.

Deportes. Gimnasia de Jujuy le ganó a Güemes y sigue firme en la pelea por la Primera Nacional

Además de finalizar en lo más alto de su grupo, el Lobo fue el equipo más goleador del torneo y mantuvo su invicto como local.

Luego de la victoria de Gimnasia de Jujuy ante Güemes, el entrenador utilizó sus redes sociales para realizar un balance de la primera parte del campeonato.

Gran cierre de semestre, más que orgullosos del equipo, no por los resultados, sino por la manera que juegan y se brindan, a seguir disfrutando y haciendo disfrutar. Gran cierre de semestre, más que orgullosos del equipo, no por los resultados, sino por la manera que juegan y se brindan, a seguir disfrutando y haciendo disfrutar.

Seguido, fue contundente: “Vamos por más en esta segunda rueda en busca de nuestro objetivo”.

Hernán Pellerano - Gimnasia de Jujuy

El Lobo, como único puntero de la Zona B

Tras la victoria por 3-1 ante Güemes de Santiago del Estero, el equipo comandado por Hernán Pellerano volvió a treparse a la cima y quedó como único líder de la Zona B de la Primera Nacional.

La derrota de Atlanta frente a Almagro permitió que Gimnasia de Jujuy terminara primero con 36 puntos, mientras que el Bohemio quedó como escolta con 33.

gimnasia de jujuy (2)

Los equipos que finalizaron la primera ronda en puestos de clasificación al Reducido son:

Gimnasia de Jujuy: 36 puntos Atlanta: 33 puntos Tristán Suárez: 30 puntos Temperley: 27 puntos Midland: 26 puntos Atlético Rafaela: 26 puntos San Martín de Tucumán: 23 puntos Colegiales: 23 puntos

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy

Una vez finalizada la primera ronda, habrá un fin de semana de descanso en la Primera Nacional. Los equipos de la segunda categoría del fútbol argentino reanudarán el torneo entre el 3 y el 5 de julio.

En esa oportunidad, Gimnasia de Jujuy visitará a Midland por la Fecha 19, con día y horario todavía por definir.

Cómo terminó la tabla de goleadores en la primera rueda