Hernán Pellerano: "Estamos en la punta y queremos seguir ahí"

Gimnasia de Jujuy tuvo una tarde perfecta en el estadio 23 de Agosto y derrotó 4 a 0 a Nueva Chicago por la fecha 16 de la Zona B de la Primera Nacional . Minervino, Cachi, Casa y Varela sellaron la goleada. Hernán Pellerano destacó la capacidad del plantel para quedarse con dos triunfos fundamentales en condición de local.

“Después del partido que perdimos con Atlanta, por ahí podíamos quedar lejos, sabíamos que teníamos dos partidos locales, había que ganarlos y a priori era muy difícil . Gracias a Dios pudimos conseguir los dos triunfos. Estamos ahora en la punta, y tratar de terminar, como decía antes, de la mejor manera contra el Güemes para seguir ahí primero”, expresó el entrenador.

El técnico de uno de los líderes de una de las zonas de la Primera Nacional, remarcó que la victoria ante Nueva Chicago representa una inyección anímica importante para afrontar el próximo compromiso, en el que Gimnasia buscará cerrar el semestre de la mejor manera.

Gimnasia de Jujuy le ganó a Nueva Chicago 4 a 0 El equipo de Hernán Pellerano le ganó a Nueva Chicago 4 a 0

Sobre el desarrollo del encuentro, Pellerano explicó que el primer gol fue determinante para que el equipo pudiera soltarse y mostrar con mayor claridad la idea de juego. “Después del primer gol empezamos a dominar el partido, y ya por ahí no se lo veía a Chicago con posibilidades de acercarse al empate, pero sí es verdad que en el 0-0 tuvimos algunas pérdidas, donde nos podían costar caro, gracias a Dios no terminaron nada, y al abrir el marcador en el primer tiempo, nos dejó jugar y nos dejó fluir mucho más el juego que queremos nosotros”, señaló.

El entrenador también hizo hincapié en las dificultades que pueden aparecer cuando los rivales ya conocen la propuesta del Lobo y optan por cerrarse atrás. “Siempre que los partidos sean abiertos, vamos a tener muchas chances nosotros, pero el tema también es que ya el rival te conoce, por ahí te espera en un bloque bajo, y en esas pérdidas que tenemos o que no finalizamos, después te pueden agarrar en transiciones. Hoy esas transiciones no terminaron nada, entonces no había la posibilidad de a la hora de convertir, empezar a fluir”, explicó.

El valor de los cambios y el compromiso del grupo

Uno de los puntos que volvió a destacar Pellerano fue la respuesta de los futbolistas que ingresan desde el banco. Para el entrenador, los cambios no se hacen pensando en quién puede convertir, sino en lo que el partido necesita en cada momento.

“Los cambios los hago en base a lo que me pide el partido. Después es el mérito de ellos, de la manera que entran. Saben que van a entrar 20, 30, 35 o hasta 5 minutos, y saben que ese tiempo es importante para que el equipo pueda terminar de ganar, y lo hacen muy bien ellos”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que la fortaleza del plantel está en la manera en la que todos asumen su rol, tanto los titulares como los suplentes. “Tienen un compromiso, y cuando vos tenés un compromiso en el día a día, de que cuando vos estás en el banco, en lugar de quejarte por estar 30 minutos, o 20, o 10, pensás en qué pueda ayudar al equipo en este momento, o qué está necesitando el equipo en este momento, es lo que pasa”, afirmó.

Hernán Pellerano: “Somos un plantel de 27 o 28”

Pellerano cerró su análisis destacando la forma de trabajo del grupo y la importancia de que todos los jugadores estén preparados para responder cuando les toque entrar. “Somos un plantel de 27, 28, donde entrenamos todos lo mismo, no entra nadie por separado. Entonces, saben todo lo que tenemos que hacer, todos saben el plan de partido, todos saben para qué entran de entrada, todos saben para qué entran después del segundo tiempo, así que nada, muy contentos por el compromiso de ellos”, concluyó.