domingo 01 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de marzo de 2026 - 06:39
Copa Libertadores

Carabobo vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Te contamos la previa del duelo Carabobo vs Sporting Cristal, que se enfrentarán en el estadio Misael Delgado el próximo miércoles 4 de marzo a las 19:00 (hora Argentina).

Carabobo vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Carabobo recibe a Sp. Cristal el próximo miércoles 4 de marzo. El partido correspondiente a la llave 3 de de la Copa Libertadores se jugará desde las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Misael Delgado.

Lee además
ohiggins vs tolima: previa, horario y como llegan para la llave 2 de la copa libertadores

O'Higgins vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
por la llave 4 se enfrentaran barcelona y botafogo

Por la llave 4 se enfrentarán Barcelona y Botafogo

Horario Carabobo y Sporting Cristal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

O'Higgins vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Por la llave 4 se enfrentarán Barcelona y Botafogo

Tolima gana en penales y avanza a Tercera Fase

Ganó Juventud 2-1 con gol agónico y está en Tercera Fase

Barcelona pierde ante Argentinos Juniors, pero clasifica a Tercera Fase

Las más leídas

Año Nuevo Chino en Jujuy (foto archivo).
Atención.

Año Nuevo Chino en San Salvador de Jujuy: cortes y restricciones de tránsito

El jefe de Estado iraní, Masud Pezeshkian
EN VIVO.

El presidente de Irán aseguró que vengará la muerte de Alí Jamenei

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: mirá la grilla de este sábado video
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: mirá la grilla de este sábado

Año Nuevo Chino en Jujuy bajo el lema: Con el caballo llega el éxito video
Sociedad.

Año Nuevo Chino en Jujuy bajo el lema: "Con el caballo llega el éxito"

Tragedia en Tilcara - RN9-  (imagen con IA)
Barrio Villa Florida.

Tragedia en Tilcara: buscan al vehículo que atropelló y mató a un joven en la RN 9

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel