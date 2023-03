enzoo.jpg

El segundo cruce, habrá choque entre jugadores argentinos. El Inter de Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Valentín Carboni irá ante el Benfica de España, donde juega el defensor Nicolás Otamendi.

El quizás, más atractivo, llegó en tercer lugar. Manchester City vs. Bayern Munich, el equipo de Pep Guardiola con Julián Álvarez y Máximo Perrone en el plantel, enfrentará a un equipo que sin dudas sabe jugar esta competencia y viene de eliminar al PSG de Lionel Messi.

Milan vs. Napoli, último cruce de cuartos de final de Champions será choque entre italianos y Giovanni Simeone el representante argentino en el club que supo vestir tanto tiempo Diego Armando Maradona.

Cómo quedarían las semifinales

Por la semifinal 1, jugarán los ganadores de Milan vs. Napoli e Inter vs. Benfica; mientras que la semifinal 2 los ganadores de: Real Madrid vs. Chelsea y Manchester City vs. Bayern Munich.