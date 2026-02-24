Con muchos goles, Belgrano derrotó 3-1 a Atlético Tucumán

BsAs (DataFactory) BsAs (DataFactory)

Con una arrolladora victoria 3-1, Belgrano se quedó con el duelo frente a el Decano por la fecha 7 del Apertura. La escuadra comandada por Ricardo Zielinski demostró un control total y se adelantó cómodamente gracias a dos goles de jugada de Emiliano Rigoni (37' 1T) y de Nicolás Fernández (7' 2T). El tercero de los festejos llevó la firma de Julián Mavilla, en el minuto 31 del segundo tiempo, con un disparo tremendo. A pesar de descontar con un penal de Martín Benítez (43' 2T), Atlético Tucumán no pudo evitar la derrota.

El desempeño Emiliano Rigoni lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Belgrano metió 1 gol y buscó el arco contrario con 2 disparos.

También tuvo buen desempeño Julián Mavilla. El volante de Belgrano anotó 1 gol.

El DT de Belgrano, Ricardo Zielinski, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Thiago Cardozo en el arco; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle en la línea defensiva; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Alcides Benitez, Lucas Zelarayán y Emiliano Rigoni en el medio; y Nicolás Fernández en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Hugo Colace salió con una disposición táctica 4-4-2 con Luis Ingolotti bajo los tres palos; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso y Maximiliano Villa en defensa; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz y Nicolás Laméndola en la mitad de cancha; y Lautaro Godoy y Gabriel Abeldaño en la delantera. Andrés Gariano fue el árbitro escogido para el partido en Gigante de Alberdi. En la próxima fecha, Belgrano visitará a Huracán y el Decano jugará de local frente a Racing Club. Cambios en Belgrano 42' 1T - Salió Lisandro López por Julián Mavilla

73' 2T - Salió Nicolás Fernández por Lucas Passerini

81' 2T - Salió Lucas Zelarayán por Ramiro Tulián

82' 2T - Salieron Franco Vázquez por Ramiro Hernándes y Emiliano Rigoni por Francisco González Metilli Amonestados en Belgrano: 20' 1T Lisandro López (Insultar o desaprobar al árbitro), 32' 1T Alcides Benitez (Conducta antideportiva) y 2' 2T Adrián Sánchez (Conducta antideportiva)

Cambios en Atlético Tucumán 45' 2T - Salió Javier Domínguez por Manuel Brondo

58' 2T - Salieron Nicolás Laméndola por Ignacio Galván y Lautaro Godoy por Ezequiel Ham

67' 2T - Salió Leonel Di Plácido por Martín Benítez

87' 2T - Salió Maximiliano Villa por Clever Ferreira Amonestado en Atlético Tucumán: 36' 1T Javier Domínguez (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

© 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.