Confirmado: Garnacho jugará para Argentina

Alejandro Garnacho ha demostrado en múltiples ocasiones su afecto por Argentina. Sin embargo, es innegable que aún no ha tenido la oportunidad de debutar en la Selección Nacional, considerando que nació en España y continúa siendo objeto de interés por parte de la selección española, incluso llegando a jugar en la categoría Sub 18. Aunque muchos aficionados esperan ansiosos que Scaloni finalmente le dé la oportunidad, el representante del delantero ha afirmado algo que nunca antes se había confirmado públicamente: "Él decide ir con Argentina porque realmente lo siente".

image.png

"Lo de España yo creo que es un tema cerrado y no hay que esconderse. Una muy mala gestión de la Federación Española, yo no sé de quién, o puedo adivinar de quiénes, pero muy mala gestión o muy mala política. Y yo creo que Garna no va a ser el único caso en el que se pueda llegar a perder un jugador con doble nacionalidad, sinceramente te lo digo. Y él decide ir con Argentina porque realmente lo siente", aseguró Quique de Lucas, ex jugador y agente de Garnacho, en una nota con el sitio español Relevo.