Copa América 2024: cuándo juega Argentina otra vez y que necesita para ser primera

En caso de que la selección argentina hipotéticamente pierda contra la selección bicolor, Canadá necesitaría ganar por más de cuatro goles ante La Roja, que también está buscando su oportunidad de clasificar, al igual que Perú. Ambos equipos tienen la misma diferencia de goles que los canadienses (-1).

En la próxima fase, dos equipos del grupo de Argentina se enfrentarán a equipos del Grupo B. De esta manera se definirán los emparejamientos y se conocerá la configuración de las llaves, trazando así el camino hacia la gran final que se celebrará el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Argentina venció a Chile y se clasificó a los cuartos de final de la Copa América.

México o Venezuela, posibles rivales en Cuartos de Final

En la situación actual, considerando las posiciones actuales de los grupos, si Argentina termina en el primer lugar de su grupo, enfrentará a México en la siguiente fase. En cambio, si termina en segundo lugar en su grupo, se enfrentará a Venezuela, que actualmente lidera el Grupo B.

Si Argentina avanza como líder y supera en el posible enfrentamiento a México, en las semifinales se enfrentará al ganador entre el líder del Grupo B, Venezuela, y el segundo del Grupo A, actualmente Canadá.

En el otro lado del cuadro están los equipos de los Grupos C y D. Actualmente, los enfrentamientos serían Uruguay (líder del C) contra Brasil o Panamá (segundos del D), quienes empataron sin goles en su primer partido. Si es Brasil, se produciría un clásico renovado y el encuentro más intenso de los cuartos de final. En el otro enfrentamiento, se enfrentarían Estados Unidos (segundo del C) y Colombia (líder del D).

Dos equipos del grupo de Argentina se cruzarán con los del B.

Los equipos que avancen se enfrentarán en las semifinales y el ganador también se clasificará para Miami, al igual que el vencedor del grupo de Argentina. Es importante destacar que habrá un partido por el tercer puesto programado para el sábado 13 de julio en el Bank Of America Stadium en Charlotte.

La agenda de partidos:

En esta 48va edición, destaca la presencia de seis equipos de la Concacaf, similar a lo ocurrido en la Copa América Centenario de 2016. En ocasiones anteriores, equipos de América del Norte y Centro fueron invitados a participar, como sucedió con Estados Unidos y México.

Argentina, actual campeona del torneo, aspira a mantener el título obtenido en Brasil 2021, donde derrotó al equipo local por 1-0 en la final con un gol espectacular de Ángel Di María, quien está disputando sus últimos encuentros con la selección. Este triunfo puso fin a una sequía de 28 años sin títulos a nivel mayor para la Albiceleste.

Esta edición número 48 presenta la particularidad de tener a seis equipos de la Concacaf, como pasó en 2016, en la Copa América Centenario.

Este fue el primero de los tres títulos ganados bajo la dirección de Scaloni, seguido por La Finalissima en 2022 y la victoria en el Mundial de Qatar 2022, que permitió a Argentina conseguir su esperada tercera estrella.

Esta edición actual es fundamental para Estados Unidos de cara al próximo Mundial que se celebrará en dos años en ese país, junto con Canadá y México.

