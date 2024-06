Copa América 2024: ¿Qué pasa con el campo de juego de los estadios?

Los estadios, la gran molestia de la Copa América 2024

El certamen no se está pudiendo llevar al nivel que debería, ya que las críticas son constantes y se puede ver en el juego de las selecciones presentes. Sucede que estos terrenos son utilizados para partidos de NFL (fútbol americano) y son de césped artificial, no natural.

Algunos datos a tener en cuenta para entender sobre estas molestias:

El tamaño del campo de juego: el campo de juego rectangular utilizado para los partidos de fútbol americano mide 91,44 metros de largo entre las líneas de gol y 48,8 metros de ancho, es decir, más chico que el de fútbol. En competencias FIFA, se establece un mínimo de 64m x 100m y un máximo de 75m x 110m.

Material del campo de juego: De los 11 estadios de la NFL utilizados, seis poseen terreno de césped sintético y es acá que la organización tuvo que recurrir a poner panes de césped natural por encima, generando una superficie de juego molesta y difícil de utilizar.

campo NFL.jpg

Los que tienen césped natural: Los otros cinco estadios que utilizan césped natural, no cuentan con las dimensiones de los campos de juego de fútbol y eso dificulta en cuestiones específicas como el espacio para tirar un tiro de esquina o sacar un lateral. Los campos de juego de los estadios de la NFL son muy angostos.

Qué dijeron los protagonistas sobre las canchas de la Copa América 2024

- Lionel Scaloni (Argentina): "No pueden cambiar 100 metros juntos. Pusieron panes, y hasta creo que está pintada para que no se note. De arriba parece todo lindo, de abajo no".

"HACE SIETE MESES QUE SABEMOS QUE VAMOS A JUGAR ACÁ Y CAMBIARON EL CÉSPED HACE DOS DÍAS. PARA EL ESPECTÁCULO NO ESTÁ BUENO"

Scaloni, durísimo con el campo de juego en el debut de la #CopaAmérica.



Scaloni, durísimo con el campo de juego en el debut de la #CopaAmérica. pic.twitter.com/4GD6xKUazX — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2024

- Vinicius Juniors (Brasil):"El césped molesta. La calidad de los campos de juego son diferentes a los de la Eurocopa".

- Emiliano Martínez (Argentina): "Los estadios se ven muy bien desde afuera pero el césped fue un desastre. Tenemos que mejorar mucho en ese aspecto".

- Ricardo Gareca (Chile): "No son los mejores escenarios más allá de la intención, los muchachos tienen problemas. Lo que me comentaron es que la cancha está seca y lógicamente que hay desniveles en el campo producto de acomodar la cancha para la Copa", dijo previo al partido.

