miércoles 21 de enero de 2026

21 de enero de 2026 - 16:56
Fútbol argentino.

Cuándo empieza la Primera Nacional: programación completa

Arranca un calendario comprimido tras el retraso inicial, anticipando una temporada exigente y reñida en busca de los ansiados ascensos de la Primera Nacional.

Por  Redacción de TodoJujuy
Primera Nacional: cuándo comienza y la programación tentativa.

El Ascenso empieza a definir su calendario. Tras la confirmación oficial del retraso en el inicio del torneo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió los días y horarios provisorios de la Fecha 1 de la Primera Nacional, que marcará el inicio formal de la temporada 2026.

La primera jornada se desarrollará en un lapso de cuatro días, desde el viernes 13 hasta el lunes 16, con partidos distribuidos en distintos horarios y en ambas zonas de la competencia. De este modo, el campeonato arrancará finalmente una semana más tarde de lo planeado originalmente, luego de la reprogramación anunciada días atrás.

Primera Nacional.

Partido inaugural de la Primera Nacional

De acuerdo con el calendario publicado, la Primera Nacional arrancará con el duelo entre San Miguel y Central Norte, programado para el viernes 13 de febrero a las 17. Este partido dará inicio a una temporada que se anticipa larga, competitiva y con varios equipos con chances de pelear por el ascenso.

Cuándo comienza y la programación tentativa.

Una fecha repartida y extensa

Los encuentros restantes de la Fecha 1 se repartirán a lo largo del sábado, domingo y lunes, con cotejos programados en diversas ciudades del país y en diferentes horarios, con el objetivo de facilitar la logística y la cobertura televisiva. La planificación incluye partidos en ambas divisiones, Zona A y Zona B, respetando la estructura vigente del torneo.

El Ascenso arranca con un calendario ajustado tras el retraso inicial.

Programación sujeta a cambios

Desde la AFA señalaron que el calendario difundido es provisional, por lo que los días y horarios de los partidos podrían ajustarse según necesidades logísticas o de transmisión. De todas maneras, la publicación del programa brinda a los equipos la posibilidad de concluir la organización de su preparación en la etapa final de la pretemporada.

El Ascenso empieza a acomodar sus piezas.

Zona A

Viernes 13 de febrero

17.00: San Miguel vs. Central Norte

21.30: Godoy Cruz vs. Ciudad de Bolívar

Sábado 14 de febrero

17.00: All Boys vs. Mitre de Santiago del Estero

17.00: Acassuso vs. Chaco For Ever

17.00: Morón vs. Defensores de Belgrano

17.00: San Telmo vs. Ferro

20.00: Colón vs. Deportivo Madryn

Domingo 15 de febrero

17.30: Los Andes vs. Almirante Brown

19.00: Racing de Córdoba vs. Estudiantes de Caseros

Zona B

La jornada inaugural se disputará a lo largo de cuatro días.

Viernes 13 de febrero

21.00: Atlético de Rafaela vs. Almagro

22.00: Gimnasia y Tiro de Salta vs. Colegiales

Sábado 14 de febrero

18.00: Agropecuario vs. Deportivo Maipú

19.00: Tristán Suárez vs. Temperley

El Ascenso arranca con un calendario ajustado tras el retraso inicial, prometiendo una temporada intensa y competitiva.

Domingo 15 de febrero

17.00: Güemes de Santiago del Estero vs. Chicago

17.00: Chacarita vs. San Martín de San Juan

17.00: Atlanta vs. Quilmes

19.00: San Martín de Tucumán vs. Patronato

Lunes 16 de febrero

17.00: Gimnasia de Jujuy vs. Midland

