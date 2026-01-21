Cuándo empieza la Primera Nacional: programación completa

Primera Nacional: cuándo comienza y la programación tentativa.
El Ascenso empieza a definir su calendario. Tras la confirmación oficial del retraso en el inicio del torneo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió los días y horarios provisorios de la Fecha 1 de la Primera Nacional, que marcará el inicio formal de la temporada 2026.
La primera jornada se desarrollará en un lapso de cuatro días, desde el viernes 13 hasta el lunes 16, con partidos distribuidos en distintos horarios y en ambas zonas de la competencia. De este modo, el campeonato arrancará finalmente una semana más tarde de lo planeado originalmente, luego de la reprogramación anunciada días atrás.
Partido inaugural de la Primera Nacional
De acuerdo con el calendario publicado, la Primera Nacional arrancará con el duelo entre San Miguel y Central Norte, programado para el viernes 13 de febrero a las 17. Este partido dará inicio a una temporada que se anticipa larga, competitiva y con varios equipos con chances de pelear por el ascenso.
Una fecha repartida y extensa
Los encuentros restantes de la Fecha 1 se repartirán a lo largo del sábado, domingo y lunes, con cotejos programados en diversas ciudades del país y en diferentes horarios, con el objetivo de facilitar la logística y la cobertura televisiva. La planificación incluye partidos en ambas divisiones, Zona A y Zona B, respetando la estructura vigente del torneo.
Programación sujeta a cambios
Desde la AFA señalaron que el calendario difundido es provisional, por lo que los días y horarios de los partidos podrían ajustarse según necesidades logísticas o de transmisión. De todas maneras, la publicación del programa brinda a los equipos la posibilidad de concluir la organización de su preparación en la etapa final de la pretemporada.
Zona A
Viernes 13 de febrero
17.00: San Miguel vs. Central Norte
21.30: Godoy Cruz vs. Ciudad de Bolívar
Sábado 14 de febrero
17.00: All Boys vs. Mitre de Santiago del Estero
17.00: Acassuso vs. Chaco For Ever
17.00: Morón vs. Defensores de Belgrano
17.00: San Telmo vs. Ferro
20.00: Colón vs. Deportivo Madryn
Domingo 15 de febrero
17.30: Los Andes vs. Almirante Brown
19.00: Racing de Córdoba vs. Estudiantes de Caseros