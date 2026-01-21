Cuándo empieza la Primera Nacional: programación completa

Primera Nacional: cuándo comienza y la programación tentativa.

El Ascenso empieza a definir su calendario. Tras la confirmación oficial del retraso en el inicio del torneo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió los días y horarios provisorios de la Fecha 1 de la Primera Nacional, que marcará el inicio formal de la temporada 2026.

La primera jornada se desarrollará en un lapso de cuatro días, desde el viernes 13 hasta el lunes 16, con partidos distribuidos en distintos horarios y en ambas zonas de la competencia. De este modo, el campeonato arrancará finalmente una semana más tarde de lo planeado originalmente, luego de la reprogramación anunciada días atrás.

Primera Nacional. Partido inaugural de la Primera Nacional De acuerdo con el calendario publicado, la Primera Nacional arrancará con el duelo entre San Miguel y Central Norte, programado para el viernes 13 de febrero a las 17. Este partido dará inicio a una temporada que se anticipa larga, competitiva y con varios equipos con chances de pelear por el ascenso.

Cuándo comienza y la programación tentativa. Una fecha repartida y extensa Los encuentros restantes de la Fecha 1 se repartirán a lo largo del sábado, domingo y lunes, con cotejos programados en diversas ciudades del país y en diferentes horarios, con el objetivo de facilitar la logística y la cobertura televisiva. La planificación incluye partidos en ambas divisiones, Zona A y Zona B, respetando la estructura vigente del torneo.

El Ascenso arranca con un calendario ajustado tras el retraso inicial. Programación sujeta a cambios Desde la AFA señalaron que el calendario difundido es provisional, por lo que los días y horarios de los partidos podrían ajustarse según necesidades logísticas o de transmisión. De todas maneras, la publicación del programa brinda a los equipos la posibilidad de concluir la organización de su preparación en la etapa final de la pretemporada. El Ascenso empieza a acomodar sus piezas. Zona A Viernes 13 de febrero 17.00: San Miguel vs. Central Norte 21.30: Godoy Cruz vs. Ciudad de Bolívar Sábado 14 de febrero 17.00: All Boys vs. Mitre de Santiago del Estero 17.00: Acassuso vs. Chaco For Ever 17.00: Morón vs. Defensores de Belgrano 17.00: San Telmo vs. Ferro 20.00: Colón vs. Deportivo Madryn Domingo 15 de febrero 17.30: Los Andes vs. Almirante Brown 19.00: Racing de Córdoba vs. Estudiantes de Caseros Zona B La jornada inaugural se disputará a lo largo de cuatro días. Viernes 13 de febrero 21.00: Atlético de Rafaela vs. Almagro 22.00: Gimnasia y Tiro de Salta vs. Colegiales Sábado 14 de febrero 18.00: Agropecuario vs. Deportivo Maipú 19.00: Tristán Suárez vs. Temperley El Ascenso arranca con un calendario ajustado tras el retraso inicial, prometiendo una temporada intensa y competitiva. Domingo 15 de febrero 17.00: Güemes de Santiago del Estero vs. Chicago 17.00: Chacarita vs. San Martín de San Juan 17.00: Atlanta vs. Quilmes 19.00: San Martín de Tucumán vs. Patronato Lunes 16 de febrero 17.00: Gimnasia de Jujuy vs. Midland

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.