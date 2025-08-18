¿Cuándo podría debutar Franco Mastantuono en el Real Madrid?

Tras su presentación como nuevo refuerzo del Real Madrid , el argentino Franco Mastantuono ya se prepara para vestirse por primera vez con la camiseta blanca . La joven promesa se sumó a las prácticas y los aficionados empiezan a preguntarse cuándo Xabi Alonso le dará sus primeros minutos en el equipo.

El principal obstáculo para su debut es que recién pudo integrarse a los entrenamientos el viernes, ya que el club debió esperar a que cumpliera 18 años para registrarlo oficialmente . Por eso, un debut el martes 19 frente a Osasuna resulta, al menos, bastante improbable .

En ese contexto, todo indica que el primer encuentro viable para su debut podría ser el segundo compromiso del Real Madrid en La Liga , el domingo 24 de agosto frente al Real Oviedo . En caso de que Xabi Alonso opte por no incluirlo ese día, la proximidad del siguiente partido ante el Mallorca , el 30 , ofrecería una alternativa para que sume minutos , aprovechando una posible distribución de cargas dentro del plantel .

Otras oportunidades se presentan a más largo plazo, como la Copa del Rey o la Supercopa de España , ambas programadas para los primeros meses del próximo año. Incluso la Champions League podría brindarle su chance recién en septiembre , al comenzar la fase de grupos , cuando la cercanía con los compromisos de liga haga necesaria una rotación del equipo .

Mastantuono es nuevo jugador dell Real Madrid.

Lo que resulta evidente es que Mastantuono forma parte de los proyectos de Xabi Alonso, algo que el propio futbolista admitió durante su presentación oficial:

“Xabi me contactó, fue muy importante que el entrenador muestre esa confianza en mí. Lo que hablé con él, es una charla privada, pero influyó mucho porque me dio mucha confianza más allá de mi sueño como jugador que era estar en el Real Madrid. Que me haya llamado de la forma que lo hizo también significó mucho”.

Mastantuono jugará en Real Madrid la próxima temporada.

Tebas, fuerte contra Real Madrid por la inscripción de Franco Mastantuono

Quien no pareció recibir con entusiasmo la llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid fue Javier Tebas, presidente de La Liga y conocido crítico de Florentino Pérez, presidente del club merengue. Sobre la contratación del exjugador de River, Tebas cuestionó la decisión de registrarlo como parte de la filial, pese a que no jugará en ella.

“El reglamento establece 25 jugadores para los planteles de Primera, pero el Real Madrid inscribió 30, colocando en el filial a un futbolista que nunca va a jugar allí”, señaló en una entrevista con RNE.

Mastantuono es una de las grandes apuestas de un renovado Real Madrid.

Tebas comparó este caso con el de Vinicius Jr. al arribar al club: “Vinicius fue inscrito en el equipo de reserva y efectivamente jugó partidos con ellos”, enfatizando la diferencia con la situación de Mastantuono.

Estas declaraciones surgen en medio de una discusión sobre las reglas de registro de jugadores y los parámetros de viabilidad económica. Tebas destacó que la normativa actual fue consensuada por todos los equipos con el objetivo de asegurar la estabilidad financiera de la competición.