lunes 18 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de agosto de 2025 - 11:08
Fútbol de Europa.

¿Cuándo podría debutar Franco Mastantuono en el Real Madrid?

Mientras se adapta a sus primeras prácticas, crece la expectativa sobre cuándo Franco Mastantuono tendrá la oportunidad de disputar sus primeros minutos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Franco Mastantuono y el ansiado debut: cuándo podría tener su estreno con Real Madrid.

Franco Mastantuono y el ansiado debut: cuándo podría tener su estreno con Real Madrid.

Tras su presentación como nuevo refuerzo del Real Madrid, el argentino Franco Mastantuono ya se prepara para vestirse por primera vez con la camiseta blanca. La joven promesa se sumó a las prácticas y los aficionados empiezan a preguntarse cuándo Xabi Alonso le dará sus primeros minutos en el equipo.

Lee además
Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid.
Mercado de pases.

Franco Mastantuono fue presentado en el Real Madrid
RiverPlate derrotó a Godoy Cruz
Clausura.

River Plate derrotó a Godoy Cruz con dobletes de Driussi y Galoppo

El principal obstáculo para su debut es que recién pudo integrarse a los entrenamientos el viernes, ya que el club debió esperar a que cumpliera 18 años para registrarlo oficialmente. Por eso, un debut el martes 19 frente a Osasuna resulta, al menos, bastante improbable.

"Voy a dejar la vida por esta camiseta", dijo el jugador argentino.
Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid.

Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid.

En ese contexto, todo indica que el primer encuentro viable para su debut podría ser el segundo compromiso del Real Madrid en La Liga, el domingo 24 de agosto frente al Real Oviedo. En caso de que Xabi Alonso opte por no incluirlo ese día, la proximidad del siguiente partido ante el Mallorca, el 30, ofrecería una alternativa para que sume minutos, aprovechando una posible distribución de cargas dentro del plantel.

Otras oportunidades se presentan a más largo plazo, como la Copa del Rey o la Supercopa de España, ambas programadas para los primeros meses del próximo año. Incluso la Champions League podría brindarle su chance recién en septiembre, al comenzar la fase de grupos, cuando la cercanía con los compromisos de liga haga necesaria una rotación del equipo.

Mastantuono es nuevo jugador dell Real Madrid.

Lo que resulta evidente es que Mastantuono forma parte de los proyectos de Xabi Alonso, algo que el propio futbolista admitió durante su presentación oficial:

Xabi me contactó, fue muy importante que el entrenador muestre esa confianza en mí. Lo que hablé con él, es una charla privada, pero influyó mucho porque me dio mucha confianza más allá de mi sueño como jugador que era estar en el Real Madrid. Que me haya llamado de la forma que lo hizo también significó mucho”.

Mastantuono jugará en Real Madrid la próxima temporada.

Tebas, fuerte contra Real Madrid por la inscripción de Franco Mastantuono

Quien no pareció recibir con entusiasmo la llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid fue Javier Tebas, presidente de La Liga y conocido crítico de Florentino Pérez, presidente del club merengue. Sobre la contratación del exjugador de River, Tebas cuestionó la decisión de registrarlo como parte de la filial, pese a que no jugará en ella.

El reglamento establece 25 jugadores para los planteles de Primera, pero el Real Madrid inscribió 30, colocando en el filial a un futbolista que nunca va a jugar allí”, señaló en una entrevista con RNE.

Mastantuono es una de las grandes apuestas de un renovado Real Madrid.

Tebas comparó este caso con el de Vinicius Jr. al arribar al club: “Vinicius fue inscrito en el equipo de reserva y efectivamente jugó partidos con ellos”, enfatizando la diferencia con la situación de Mastantuono.

Estas declaraciones surgen en medio de una discusión sobre las reglas de registro de jugadores y los parámetros de viabilidad económica. Tebas destacó que la normativa actual fue consensuada por todos los equipos con el objetivo de asegurar la estabilidad financiera de la competición.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Franco Mastantuono fue presentado en el Real Madrid

River Plate derrotó a Godoy Cruz con dobletes de Driussi y Galoppo

Boca Juniors cortó la mala racha y goleó a Independiente Rivadavia

Gimnasia de Jujuy recupera a Jeremías Perales: cuándo vuelve a jugar en la Primera Nacional

Terribles incidentes: un partido terminó en batalla campal en Jujuy

Lo que se lee ahora
Francisco Molina marcó el segundo tanto ante Chaco For Ever.
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy derrotó a Chaco For Ever y suma tres puntos fundamentales

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante hallazgo en las paredes de la casa del presunto asesino serial

Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
Atención.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el Barro de Netflix?

Candidatos para las elecciones 2025 en Jujuy.
Definido.

Uno por uno, todos los candidatos para las Elecciones 2025 en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel