martes 27 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de enero de 2026 - 17:30
Fútbol argentino.

¿Cuándo vuelve Franco Armani de su lesión?

El dos veces campeón de América no jugará ante Gimnasia: una molestia en el talón derecho obligó al cuerpo médico a postergar su regreso. ¿Cuándo vuelve?

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Armani sufrió otro problema físico.

Armani sufrió otro problema físico.

El arranque de temporada no viene siendo sencillo para Franco Armani en River Plate. Tras quedar al margen de la pretemporada y del estreno en el Torneo Apertura por una lesión muscular en el gemelo derecho, y cuando parecía que estaba para volver en la 2° jornada ante Gimnasia y Esgrima La Plata, otra molestia física volvió a postergar su vuelta.

Lee además
El gol lo hizo Gonzalo Montiel con un festejo particular.
Liga Profesional.

Barracas Central cayó frente a River Plate 1-0 con un gol de Gonzalo Montiel
David Trezeguet asumió un nuevo rol institucional en River Plate
Fútbol.

David Trezeguet asumió un nuevo rol institucional en River Plate

La molestia física del arquero se produjo durante los trabajos de preparación en San Martín de los Andes. Desde el área médica establecieron un plazo de rehabilitación de tres semanas y Marcelo Gallardo optó por no arriesgarlo, aun cuando existía la posibilidad de que llegara exigido al estreno ante Barracas Central. Así, Santiago Beltrán fue quien tuvo su primera presentación oficial como guardián del arco de River.

Armani sufrió otro problema físico y no jugará el partido de River ante Gimnasia por el Torneo Apertura.

Franco Armani no vuelve ante Gimnasia y suma una molestia en el talón derecho

En la antesala del cruce frente a Gimnasia se instaló la duda sobre un eventual regreso del Pulpo. Sin embargo, se ratificó que no podrá ser de la partida este miércoles a las 20 en el Monumental, debido a una molestia en el talón derecho que le impide estar disponible.

Santiago Beltrán será titular ante Barracas Central.

Los exámenes médicos más recientes indicaron que el desgarro ya quedó atrás, aunque la respuesta física en los próximos días será determinante para saber si puede volver el domingo, cuando River enfrente a Rosario Central como visitante.

Entre los citados para el partido ante el Lobo reaparecerá el joven Franco Jaroszewicz: con solo 19 años, integrará por segunda vez el banco de relevos del equipo.

Armani sufrió otro problema físico y no jugará el partido de River ante Gimnasia por el Torneo Apertura.

El probable equipo de River Plate contra Gimnasia por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Barracas Central cayó frente a River Plate 1-0 con un gol de Gonzalo Montiel

David Trezeguet asumió un nuevo rol institucional en River Plate

River Plate se enfrenta ante la visita Gimnasia por la fecha 2

El presidente de River Plate anunció que techarán y ampliarán el Estadio Mâs Monumental

Así es el calendario del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026

Lo que se lee ahora
Los Pumas vuelven a Jujuy. video
Deportes.

Los Pumas vuelven a Jujuy para enfrentar a Australia

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Foto ilustrativa. video
Dolor.

Muerte en Avenida Savio: robaron el DNI de la víctima y su familia no puede retirar el cuerpo de la morgue

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país video
Anuncio.

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Los tipos de Cáncer más frecuentes en el NOA video
Salud.

Cáncer en Jujuy: cuáles son los tumores más frecuentes y por qué la prevención marca la diferencia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel