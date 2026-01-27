¿Cuándo vuelve Franco Armani de su lesión?

El arranque de temporada no viene siendo sencillo para Franco Armani en River Plate. Tras quedar al margen de la pretemporada y del estreno en el Torneo Apertura por una lesión muscular en el gemelo derecho, y cuando parecía que estaba para volver en la 2° jornada ante Gimnasia y Esgrima La Plata, otra molestia física volvió a postergar su vuelta.
La molestia física del arquero se produjo durante los trabajos de preparación en San Martín de los Andes. Desde el área médica establecieron un plazo de rehabilitación de tres semanas y Marcelo Gallardo optó por no arriesgarlo, aun cuando existía la posibilidad de que llegara exigido al estreno ante Barracas Central. Así, Santiago Beltrán fue quien tuvo su primera presentación oficial como guardián del arco de River.
Franco Armani no vuelve ante Gimnasia y suma una molestia en el talón derecho
En la antesala del cruce frente a Gimnasia se instaló la duda sobre un eventual regreso del Pulpo. Sin embargo, se ratificó que no podrá ser de la partida este miércoles a las 20 en el Monumental, debido a una molestia en el talón derecho que le impide estar disponible.
Los exámenes médicos más recientes indicaron que el desgarro ya quedó atrás, aunque la respuesta física en los próximos días será determinante para saber si puede volver el domingo, cuando River enfrente a Rosario Central como visitante.
Entre los citados para el partido ante el Lobo reaparecerá el joven Franco Jaroszewicz: con solo 19 años, integrará por segunda vez el banco de relevos del equipo.
El probable equipo de River Plate contra Gimnasia por el Torneo Apertura
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.