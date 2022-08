De Cuyaya a Sarmiento de Junín: Un jujeño jugará en primera

No suele suceder mucho que en el puesto que inicias continuas a lo largo de la carrera. Pero Ezequiel siempre fue dueño del medio campo, como se conoce un "cinco" dentro de la cancha. Pasó por la Escuelita de Fútbol Real Sociedad, un tiempo en Gimnasia de Jujuy y sus últimos años en Cuyaya afianzando su fútbol y su persona.

El jugador en dialogo con TodoJujuy cuenta que "en estos 5 años en Cuyaya fueron muy buenos donde aprendí muchas cosas, obvio mejorar como persona y jugador". Los profes que lo marcaron fuerte fueron Elbio Jesús Robles, David Vega y Pablo Miranda, quienes sin dudas lo guiaron en este buen camino.

image.png

La clave para su prueba, en un ícono del club

Y otra de las personas importantes para que este sueño pueda darse fue Juan Arraya, ex delantero de la institución bandeña. Ezequiel detalló que "Juan Arraya, una persona que admiro mucho, fue el que me ayudó a que esta prueba se de". Contó que en Buenos Aires hicimos diferentes trabajos en una semana, practicando con los chicos de Sarmiento, me sorprendió que es que también te iban viendo como persona , tus actitudes y forma de expresarte.

En esa semana el ex bandeño pudo demostrar no sólo sus habilidades futbolísticas, técnicas y físicas sino como remarcaba el respeto la responsabilidad y valores que conlleva una persona.

image.png

Su paso por Cuyaya

Siendo uno de los más jóvenes del plantel, Ezequiel Bautista pudo entrenamiento tras entrenamiento ir consiguiendo un lugar entre los titulares, siendo su puesto una pieza clave en cualquier equipo.

"Con lo de la titularidad de apoco lo fui laburando obvio que tenía que mejorar un montón de cosas, pero bueno los técnicos que tuve me fueron dando confianza y igual que yo a ellos ayudaron a que me afiance y tenga más seguridad en mí" remarcó.

Sus referentes de chico estaban marcados por el uruguayo Nahitan Nandez, el colombiano Wilmar Barrios y ahora en la actualidad Álan Varela, la figura de Boca.

Ezequiel tiene un mensaje para todos los chicos y chicas: "que se animen a probarse que la peleen como sea estén donde estén y que con esfuerzo y la ayuda de Dios y confiando en el todo se puede".

Para finalizar indicó que su sueño es llegar a primera "me gustaría mucho que sea acá en Sarmiento pero si no es acá en otro club, pero esta meta de llegar acá ya es un sueño cumplido para mi".

cuyaya.jpg Bautista junto al plantel de Cuyaya. (Foto Podio Jujuy)