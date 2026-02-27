viernes 27 de febrero de 2026

27 de febrero de 2026 - 10:01
Liga Profesional

Dep. Riestra recibirá a Platense por la fecha 8

Te contamos la previa del duelo Dep. Riestra vs Platense, que se enfrentarán en el estadio Guillermo Laza el próximo lunes 2 de marzo a las 19:15 (hora Argentina). Nazareno Arasa será el árbitro del partido.

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 8 del Apertura se jugará el próximo lunes 2 de marzo a las 19:15 (hora Argentina).

Así llegan Dep. Riestra y Platense

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura

Dep. Riestra consiguió sólo un punto en su último partido frente a Vélez, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, 3 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura

Platense sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Defensa y Justicia. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 3 goles y ha recibido 2 en contra.

En los últimos 3 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminaron igualados 2 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 1.

El árbitro designado para el encuentro es Nazareno Arasa.


Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Lanús: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Gimnasia (Mendoza): 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs San Lorenzo: 25 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Estudiantes: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Newell`s: 10 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Vélez: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Argentinos Juniors: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Riestra y Platense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

BsAs (DataFactory)

