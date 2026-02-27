Dep. Riestra recibirá a Platense por la fecha 8

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 8 del Apertura se jugará el próximo lunes 2 de marzo a las 19:15 (hora Argentina).

Así llegan Dep. Riestra y Platense Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura Dep. Riestra consiguió sólo un punto en su último partido frente a Vélez, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, 3 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura Platense sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Defensa y Justicia. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 3 goles y ha recibido 2 en contra.

En los últimos 3 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminaron igualados 2 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 1. El árbitro designado para el encuentro es Nazareno Arasa.

Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs Lanús: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Gimnasia (Mendoza): 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs San Lorenzo: 25 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Unión: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs Estudiantes: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Newell`s: 10 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Vélez: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Argentinos Juniors: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar Horario Dep. Riestra y Platense, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

