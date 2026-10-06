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6 de octubre de 2026 - 22:47
Deportes.

Despedida de Lionel Messi: un ex combatiente cantó el Himno junto a la bandera "Las Malvinas son Argentinas"

Fabio Santana, ex combatiente de Malvinas, interpretó el Himno Nacional en la despedida de Lionesl Messi con la bandera de “Las Malvinas son argentinas”.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Veterano de Malvinas - Despedida de Lionel Messi

Fabio Santana, ex combatiente de Malvinas, interpretó el Himno Nacional Argentino en la previa del amistoso ante Benín. El momento estuvo acompañado por una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” y emocionó a Lionel Messi y Lionel Scaloni.

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La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tuvo un momento especialmente emotivo antes del inicio del amistoso frente a Benín, disputado este martes en el estadio Monumental.

En los minutos previos al encuentro, el excombatiente de Malvinas Fabio Santana fue el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino. Su presentación estuvo acompañada por una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, que había sido exhibida por los jugadores argentinos tras la victoria ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

La escena generó una fuerte emoción entre los integrantes del seleccionado. Tanto Messi como Lionel Scaloni se mostraron conmovidos durante la interpretación.

“Me siento un privilegiado”

Santana, cantante y excombatiente de la Guerra de Malvinas, había expresado su emoción antes de la presentación: “Los shows ya comenzaron. Estoy esperando a que me toque a mí. No estoy nervioso, es una adrenalina especial. Estoy ansioso, no lo voy a negar, pero soy muy feliz. Me siento un privilegiado”.

De esta manera, uno de los momentos más simbólicos de la jornada quedó marcado por la presencia de Malvinas en la despedida del capitán argentino, en una noche cargada de homenajes y emociones para Messi y los hinchas de la Selección.

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