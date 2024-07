El divertido sticker de Whatsapp que usan los jugadores de la Selección argentina. 

Alexis Mac Allister, en diálogo con AFA Estudio, indicó en tono burlón que "estaba emocionado Marito" y que “al toque llegó la foto. Llegamos al vestuario, pasaron dos minutos y llegó al grupo”.

Por su parte, Nico González agregó: “Fotos, sticker, todo. ¿Cómo hacen tan rápido? Una cosa Increíble. Hasta al grupo de mis amigos que nada que ver llegó”.

En la conferencia de prensa post partido, Lionel Messi también habló entre risas de la foto del DT y el utilero: "Sí, la vi. Llegó enseguida, mucha emoción, lo vive muchísimo él... No sé bien cómo fue la escena”.

Lautaro Martínez, goleador del certamen con cuatro tantos, bromeó sobre el beso: "Hay que pedirle el VAR a Marito”.

Qué dijo Marito sobre el beso que le dio a Scaloni

En conversación con AFA Estudio, el utilero albiceleste contó los detalles del gracioso momento en donde reveló que “hizo el gol Otamendi y lo veo al Gringo (Scaloni) solo. Salimos corriendo y, bueno, ahí le dije 'el Barba lo ve todo'. Cuando le voy a dar el beso, él gira y por eso se da lo del famoso beso en la boca, pero nada que ver. Nunca consentí el beso”.

Marito además agregó que le da nostalgia ver a Scaloni, Walter Samuel y Pablo Aimar como cuerpo técnico ya que él los ha observado cuando tenía 15 y 18 años. “Son momentos únicos. Lo que hicieron estos pibes… son héroes”, sentenció.

Por su parte, el entrenador de la Selección también se pronunció al respecto, remarcando de manera graciosa que el beso no fue consentido: “Son cosas que pasan cuando estás alegre. A Marito lo conozco de toda la vida, es un amigo, un tipo entrañable. La verdad no me di cuenta dónde fue el beso”.