El DT del PSG habló sobre la sanción a Messi

Siguiendo su estilo característico, el líder del equipo ha manifestado que no entrará en detalles sobre el asunto , aunque ha dejado algunas definiciones relacionadas con lo sucedido. En particular, se ha distanciado de la decisión tomada por el presidente Nasser Al-Khelaifi, y ha destacado que él es simplemente un "empleado" de la entidad.

El entrenador fue consultado acerca del posible retorno de Leo a la plantilla, ya que la sanción impuesta lo dejará fuera por dos partidos, lo que significa que todavía tendría tres partidos de Ligue 1 disponibles para jugar. En los últimos días, los rumores sobre una posible salida anticipada del jugador se han vuelto cada vez más fuertes, especialmente después de la derrota contra Lorient el domingo 30 de abril, que se ha planteado como su última aparición. Las declaraciones de Galtier han contribuido a alimentar estos análisis.

image.png

El técnico francés afirmó que hay algunas incoherencias entre lo que se vive puertas adentro en el vestuario y lo que narra la prensa, aunque aceptó que se vive un clima no del todo bueno. “Hay un desfase entre lo que puedes decir, todo lo que puedes inventar y la realidad del vestuario. Decirles que estamos viviendo un período agradable, no, eso les concedo. Pero los jugadores trabajan. No creas que a los jugadores les importa un carajo las derrotas. Vi su reacción tras la caída ante el Lorient. Todos estamos preocupados. Sabemos que eso no es suficiente y que hay un título por el que apostar. El campeonato será difícil hasta el final”, señaló.

La atención está puesta en Messi, pero también en Neymar. Galtier se sinceró al admitir que no “puede responder” sobre lo que será el futuro de estos dos futbolistas, pero habló acerca de la acción que llevaron adelante los "ultras", es decir, los barras del PSG, en la puerta de la casa del brasileño: “Hay que tener cuidado con eso. La privacidad debe seguir siendo privacidad. Puedo entender la ira y la decepción de los seguidores. Puedo entender que nos manifestemos en el lugar de trabajo, aquí o frente a las oficinas. Después de un partido en el Parque de los Príncipes. No acepto que podamos ir a casa de nadie. Desborda, vemos mucho. La sociedad se ha vuelto loca y peligrosa”, expresó.

image.png

El PSG suma 75 puntos en el torneo, cinco más que su escolta, el Olympique Marsella. Aún quedan cinco fechas del torneo y Messi no podrá jugar dos: este domingo 7 de mayo cuando su equipo visite al Troyes y el sábado 13 del mismo mes contra Ajaccio de local. Después, en la 36ª contra Auxerre de local el domingo 21, Messi podría reaparecer.