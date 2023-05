La descomunal oferta que recibió Lionel Messi de Arabia

De acuerdo con la información disponible, la oferta del Al-Hilal a Lionel Messi no incluiría que el jugador ejerza como embajador de la candidatura de Arabia Saudita al Mundial de 2030, al cual el país aspira a ser sede.

image.png

La razón detrás de esta decisión sería que Lionel Messi no podría promocionar la candidatura de Arabia Saudita al Mundial de 2030, ya que esta sería una competencia directa con la candidatura conjunta de Argentina, Uruguay y Paraguay, quienes también aspiran a ser sede de ese evento deportivo.

Cabe destacar que por el momento no parece haber negociaciones avanzadas para la contratación de Lionel Messi por parte del club saudí. Según se ha informado, durante el reciente viaje de Jorge Messi, padre y representante del jugador, a Arabia Saudita no hubo contacto con el club, ya que se trató de un viaje familiar y en esos casos no se mezclan negociaciones con asuntos personales.

image.png

Messi cuenta con el conocido interés del Barcelona, Inter Miami y Al-Hilal con todos sus petrodólares, pero claro está que la principal puerta que quiere abrir el campeón mundial es seguir en el fútbol europeo para prepararse al máximo para la Copa América de 2024.