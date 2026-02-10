El espectacular salto mortal de Ilia Malinin que estuvo prohibido 50 años en los JJ.OO

En una de las jornadas más impactantes de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 , el patinador estadounidense Ilia Malinin vivió un momento histórico al ejecutar un salto que estuvo prohibido durante 50 años y que dejó al mundo del patinaje artístico sin palabras.

Malinin realizó un salto mortal hacia atrás , una figura que no había sido permitida en competencias oficiales por medio siglo debido a su complejidad extrema y los riesgos asociados. La proeza no solo demuestra el alto nivel de evolución técnica que ha alcanzado el deporte, sino también la audacia y precisión del atleta en su ejecución.

Durante décadas, ciertas maniobras en el patinaje artístico quedaron fuera de los reglamentos por considerarse excesivamente peligrosas. Entre ellas, el salto mortal hacia atrás era una de las figuras más espectaculares —y temidas— por su demanda física y técnica. Sin embargo, con la actualización de las reglas y la progresión de los atletas, Malinin logró realizarla con una ejecución impecable.

La audiencia en el estadio, así como millones de espectadores conectados desde todo el mundo, estallaron en aplausos cuando el patinador completó el salto sin errores visibles. Para muchos especialistas, esta ejecución representa un antes y un después en la historia del deporte.

Juegos Olímpicos de Invierno Una rutina que dejó a todos los fanáticos impactados y un desenlace que cortó el aire en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina.

¿Por qué fue prohibido y por qué ahora es posible?

Históricamente, esta figura estuvo vetada por la dificultad para controlarla en el aire y la enorme carga de fuerza y equilibrio que exige al aterrizar. Durante años, los jueces consideraron que la técnica necesaria para garantizar seguridad y corrección no estaba suficientemente desarrollada.

Con la evolución del entrenamiento, la preparación física y las normas de competencia, las barreras que impedían la realización de este salto comenzaron a caer. Y Malinin se convirtió en el primero en materializarlo con precisión olímpica, estableciendo un nuevo estándar para los futuros competidores.

El impacto en los Juegos Olímpicos

La presentación de Malinin no solo capturó la atención de los fanáticos del patinaje, sino que también generó un fuerte impacto mediático más allá de la comunidad deportiva, llevando debates sobre la evolución técnica del patinaje a audiencias masivas.

Este momento quedará grabado como uno de los hitos técnicos más recordados de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, subrayando cómo los límites del deporte continúan expandiéndose gracias a las habilidades extraordinarias de atletas como Ilia Malinin.