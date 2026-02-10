martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de febrero de 2026 - 11:55
Juegos Olímpicos.

El espectacular salto mortal de Ilia Malinin que estuvo prohibido 50 años en los JJ.OO

El patinador de 21 años hizo delirar a los fanáticos en los Juegos Olímpicos al realizar un salto mortal hacia atrás que estuvo prohibido por medio siglo

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Juegos Olímpicos

Juegos Olímpicos

En una de las jornadas más impactantes de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, el patinador estadounidense Ilia Malinin vivió un momento histórico al ejecutar un salto que estuvo prohibido durante 50 años y que dejó al mundo del patinaje artístico sin palabras.

Lee además
La viralización de un salto desde una terraza terminó con un hombre hospitalizado.
Viral.

Quiso imitar a Charly García tirándose a su pileta desde una terraza: terminó inconsciente
Copa Argentina en Salta: El Lobo jujeño planea llevar 10 colectivos y copar el Martearena video
Fútbol.

Copa Argentina: El Lobo planea llevar 10 colectivos de hinchas y copar Salta

Malinin realizó un salto mortal hacia atrás, una figura que no había sido permitida en competencias oficiales por medio siglo debido a su complejidad extrema y los riesgos asociados. La proeza no solo demuestra el alto nivel de evolución técnica que ha alcanzado el deporte, sino también la audacia y precisión del atleta en su ejecución.

El salto que desafió medio siglo de prohibición

Durante décadas, ciertas maniobras en el patinaje artístico quedaron fuera de los reglamentos por considerarse excesivamente peligrosas. Entre ellas, el salto mortal hacia atrás era una de las figuras más espectaculares —y temidas— por su demanda física y técnica. Sin embargo, con la actualización de las reglas y la progresión de los atletas, Malinin logró realizarla con una ejecución impecable.

La audiencia en el estadio, así como millones de espectadores conectados desde todo el mundo, estallaron en aplausos cuando el patinador completó el salto sin errores visibles. Para muchos especialistas, esta ejecución representa un antes y un después en la historia del deporte.

Juegos Olímpicos de Invierno

Una rutina que dejó a todos los fanáticos impactados y un desenlace que cortó el aire en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina.

¿Por qué fue prohibido y por qué ahora es posible?

Históricamente, esta figura estuvo vetada por la dificultad para controlarla en el aire y la enorme carga de fuerza y equilibrio que exige al aterrizar. Durante años, los jueces consideraron que la técnica necesaria para garantizar seguridad y corrección no estaba suficientemente desarrollada.

Con la evolución del entrenamiento, la preparación física y las normas de competencia, las barreras que impedían la realización de este salto comenzaron a caer. Y Malinin se convirtió en el primero en materializarlo con precisión olímpica, estableciendo un nuevo estándar para los futuros competidores.

El impacto en los Juegos Olímpicos

La presentación de Malinin no solo capturó la atención de los fanáticos del patinaje, sino que también generó un fuerte impacto mediático más allá de la comunidad deportiva, llevando debates sobre la evolución técnica del patinaje a audiencias masivas.

Este momento quedará grabado como uno de los hitos técnicos más recordados de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, subrayando cómo los límites del deporte continúan expandiéndose gracias a las habilidades extraordinarias de atletas como Ilia Malinin.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quiso imitar a Charly García tirándose a su pileta desde una terraza: terminó inconsciente

Copa Argentina: El Lobo planea llevar 10 colectivos de hinchas y copar Salta

Falleció un jugador de Ledesma: su equipo y el pueblo lo despiden con cariño

Liga Jujeña: confirmada la fecha de apertura del libro de pases

Martín Palermo explicó las razones del distanciamiento con Juan Román Riquelme

Lo que se lee ahora
Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel