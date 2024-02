El Inter Miami de Lionel Messi y Newell's empataron 1 a 1

Después de tres partidos sin ser incluido en el once inicial, llegó el momento de entrar en la cancha llevando el brazalete de capitán, caminando junto a Leonel Vangioni, para que el estadio resonara con su nombre y para que tanto los seguidores del equipo rosa como los del rojinegro se emocionaran. El empate 1-1 no será lo más memorable de este encuentro. Lo realmente destacado fue el ambiente generado por el enfrentamiento entre Las Garzas y la Lepra rosarina. La presencia masiva de los hinchas de NOB en Miami, tanto antes del partido como durante el mismo, fue algo excepcional.

Incluso el Tata Martino se involucró en una charla con los seguidores antes del enfrentamiento de anoche, revelando su pasión como aficionado: "A mí me gustaría que algún día el juegue con la camiseta de Newell's de verdad. Esto no me parece tan trascendental pero si alguna vez sucede lo otro eso si me parece demasiado relevante", dijo.

image.png

El director técnico presentía que el partido carecería de espectáculo, a pesar de la presencia destacada de Maxi Rodríguez, Pablo Granados y Pampita, quien lució la camiseta de NOB, así como de Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, entre otros invitados.

El gesto de Lionel Messi con los jugadores de Newell's

Leo demostró su afecto hacia los futbolistas argentinos, abrazándose efusivamente con su amigo Banega y compartiendo palabras con Pablo Pérez y Vangioni, quienes son los más veteranos del equipo. Además, se unió a la Fiera Rodríguez y al Tata Martino para posar con la camiseta de su equipo favorito al inicio del segundo tiempo. Al finalizar el partido, se tomó fotografías con cada uno de los jugadores de NOB en el terreno de juego.

¿Y en cuanto al juego? Leo mostró un alto nivel de actividad en un encuentro en el que la mayoría de las acciones se llevaron a cabo con precaución para evitar lesiones en los rivales. El número 10 necesitaba evaluarse para comprobar cómo respondía su cuerpo frente a las molestias, y se sintió completamente cómodo.

image.png

Durante la noche estuvo en varias ocasiones a punto de marcar contra su antiguo equipo: estuvo cerca con una jugada individual cerca del minuto 30, un tiro libre que el arquero Hoyos pensó, entre risas, que entraría a los 36 minutos, y al final del primer tiempo intentó dos veces un gol olímpico que le falta. En el segundo tiempo, antes de ser sustituido por Sunderland, estuvo a punto de marcar el 1-0 en una carrera por la banda izquierda. Aunque no logró anotar, sí disfrutó del placer de enfrentarse a su primer club.

Embed

Después llegó el instante de abandonar el terreno de juego, mientras un par de hinchas intentaban abrazarlo sin éxito debido a la presencia de seguridad. Luego se sentó en el banco, observando cómo se marcaban los dos goles de la noche: el primero de Borgelin y el empate agónico de Franco Díaz, quien aprovechó un error en la salida del Inter cuando el partido ya había perdido su ritmo debido a las numerosas sustituciones. Para Messi, su participación había llegado a su fin hacía ya bastante tiempo.