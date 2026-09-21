El jujeño Miguel Maza fue el quinto mejor argentino en la Maratón de Buenos Aires

El jujeño Miguel Maza tuvo una destacada actuación en la Maratón de Buenos Aires y se ubicó entre los mejores atletas argentinos de la competencia. Con el número 103, completó los 42,195 kilómetros en 2 horas, 24 minutos y 51 segundos , resultado que le permitió finalizar 17° en la general y quinto entre los representantes nacionales .

Maza volvió a destacarse en una competencia de primer nivel y consiguió meterse entre los cinco mejores argentinos que cruzaron la meta en Buenos Aires. El primer atleta nacional en completar el recorrido fue el mendocino Ignacio Erario, quien terminó noveno en la clasificación general con un tiempo de 2 horas, 16 minutos y 42 segundos.

Luego llegaron Ignacio Reyes, undécimo con 2:21:46; Esteban Angulo, decimotercero con 2:23:01; Ezequiel Chavarría, decimocuarto con 2:23:42; y posteriormente el jujeño Miguel Maza, con 2:24:51. De esta manera, el corredor de Jujuy finalizó como el quinto mejor argentino de una prueba que reunió a atletas de diferentes partes del mundo.

Miles de corredores coparon las calles porteñas para disputar los tradicionales 42K. El primero en llegar a la meta fue el keniano Bethwel Chumba , quien completó el recorrido en 2 horas, 8 minutos y 28 segundos. El segundo puesto quedó para el ruandés John Hakizimana, con 2:08:39. Luego arribaron los kenianos Felix Kirwa, con 2:10:24; Kipkemoi Kiprono, con 2:10:49; y Vincent Raimoi, con 2:11:50.

El jujeño Miguel Maza fue el quinto mejor argentino en la Maratón de Buenos Aires

Bethwel Chumba ganó la Maratón de Buenos Aires

Récord entre las mujeres

En la categoría femenina, la victoria también quedó en manos de una atleta de Kenia. Rebecca Chesir se impuso con un registro de 2 horas, 23 minutos y 36 segundos y estableció un nuevo récord del circuito. El segundo lugar fue para Rodah Tanui, con 2:24:49, mientras que Emmah Ndiwa terminó tercera con 2:26:55.

La mejor argentina fue la misionera Chiara Mainetti, quien completó los 42 kilómetros en 2:38:25 y finalizó séptima. Luego llegaron Anahí Castaño, octava con 2:44:21, y Mercedes Piredda, novena con 2:48:11.

Más de 16 mil corredores participaron de los 42K

La nueva edición de la Maratón de Buenos Aires contó con 16.384 corredores, de los cuales 10.615 fueron argentinos y 5.769 atletas extranjeros provenientes de 64 países. Además, hubo representantes de las 24 jurisdicciones del país y 5.246 mujeres formaron parte de la competencia.

Maratón de Buenos Aires

La carrera, organizada por la Asociación de Carreras y Maratones Ñandú y con sello World Athletics Label, recorrió algunos de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. El circuito atravesó sectores de Palermo, Recoleta, Retiro, Puerto Madero y La Boca, además de puntos turísticos como el Obelisco, el Teatro Colón, la Casa Rosada y la Catedral Metropolitana.