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21 de septiembre de 2026 - 13:08
Deportes.

Di María estará en el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina

Tras el triunfo de Rosario Central, Fideo confirmó que viajará al Monumental para acompañar a Lionel Messi en su despedida, que será frente a Benín.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Di María confirmó que estará en la despedida de Messi en la Selección Argentina.

Di María confirmó que estará en la despedida de Messi en la Selección Argentina.

El martes 6 de octubre, Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina en el Monumental, donde disputará un amistoso frente a Benín. El encuentro tendrá además un invitado especial en las tribunas: Ángel Di María, quien confirmó que estará presente luego de la victoria de Rosario Central ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura.

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Luego del importante triunfo de Rosario Central en su objetivo de volver a consagrarse campeón a través de la Tabla Anual, Di María habló en la zona mixta y confirmó que estará presente en el Monumental.

Además, explicó cómo organizará su viaje, teniendo en cuenta que el equipo rosarino deberá disputar un partido apenas un día antes.

"¿Tengo que ir a la cancha, no? Tengo que ir a ver. Nosotros jugamos el 5 con Banfield, así que seguramente me quedaré ahí. Me queda de paso, estoy ahí", explicó.

El Fideo también se refirió a cómo imagina el futuro de la Selección Argentina una vez que Lionel Messi deje de formar parte del equipo nacional. En ese sentido, remarcó la importancia de disfrutar la despedida de su compañero y capitán antes de afrontar una nueva etapa.

Di María: "Va a ser difícil tener una selección sin Leo"

"Va a ser difícil, ¿no? Tener una selección sin Leo después de tantos años, después de todo lo que le dio a la Argentina, al argentino, al mundo entero. Disfrutaremos de ese último día", amplió sobre la próxima salida del referente del seleccionado.

El amistoso del martes 6 de octubre será el único de los tres partidos que disputará la Albiceleste en esta serie en el que estará presente Lionel Messi. Para esa ocasión también fueron convocados especialmente algunos de sus históricos compañeros en la Selección, entre ellos Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso. En tanto, el resto de los futbolistas que se consagraron campeones del mundo en Qatar 2022 recibió una invitación para seguir el partido desde el palco.

El presidente de la AFA confirmó que el astro rosarino tendrá su despedida frente al público argentino y explicó que la intención es reunir a quienes compartieron aquella consagración en el Mundial de Qatar. En ese sentido, señaló: “Invitar a todos los Campeones del Mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 22', para que, con sus familias, lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas”.

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