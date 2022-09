Declaraciones.. El Pipa Higuaín aseguró que dio la vida por la selección El ex delantero de River ofreció una nota a los colegas de TyC Sports, y se refirió a las críticas desmedidas en su carrera y su paso por la selección argentina.





El Pipa Higuaín se refirió a las críticas recibidas a lo largo de su carrera.

Gonzalo Higuaín se encuentra pasando gran momento futbolístico en Inter Miami: en la actualidad lleva 13 goles en 25 partidos y su equipo a punto de lograr la clasificación a los playoffs. El Pipita ofreció una nota a los colegas de TyC Sports, e hizo un balance de su carrera y se refirió a las críticas desmedidas que reciben los futbolistas.

"Yo dije que viví 15 años antinaturalmente. La gente piensa que tenemos una vida fácil y hecha, y no, para nada. No tenemos el mismo derecho de que vas por la calle, te insultan y no podés reaccionar, porque si lo hacés la repercusión es el doble. Si perdés un partido, errás un gol o perdés un partido importante no podés salir a la calle", aseguró el delantero.

image.png En esa línea, continuó: "El jugador de fútbol vive condicionado por un resultado. Es un deporte, un trabajo, y no hay que confundir. Somos todos humanos", aseguró en una entrevista con TyC Sports. "Me parece muy injusto haber vivido 15 años en la elite y no haber podido reaccionar ante momentos que tuve que agachar la cabeza ante insultos y faltas de respeto. En este momento de mi vida no lo tolero más. Humanamente crecí un montón gracias a mi familia y amigos. Me encuentro en uno de los mejores momentos de mi vida".

"Yo lo viví en primera persona, por eso creo que sería bueno desde mi humilde punto de vista, no ver todo negativo. Nos tocó jugar las finales, se perdieron, pero las jugamos", manifestó luego. El futbolista, que claramente ha trabajado mucho a lo largo de todos estos años para digerir algunas situaciones, se refirió al exitismo que predomina en el fútbol. "Claramente lo único que sirve en el fútbol es el éxito y no el recorrido que uno hace. Lo más importante también es ver lo positivo que se ha logrado y verlo con un motivo de orgullo. Hubo chicos que nunca habían visto una final del mundo y la vivieron", completó. image.png Gonzalo Higuaín: "Di la vida y más por la Selección Argentina" Mientras ofrecía su visión respecto al presente de la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar 2022, Higuaín se refirió a Lionel Scaloni, a los cuestionamientos y elogios, y afirmó que dejó "la vida y más" por la Albiceleste. "No tuve tanta relación con Lionel Scaloni. Sí estaba con nosotros, pero no tenía idea de que podía ser el DT de la Selección. Agarró sin dirigir ningún equipo, hizo un recambio, plantó las base, respaldó a sus jugadores, los potenció, ganó una Copa América y clasificó la Mundial dos fechas antes. Él debe saber que el fútbol es del éxito y como un día te ponen en el pedestal al otro te ponen 100 metros bajo tierra", declaró en la nota que le ofreció a los colegas de TyC Sports. image.png Finalmente, concluyó diciendo: "Yo ya estoy a una altura de mi vida en que ni los elogios me hacen sentir el mejor ni las críticas el peor. Lo más importante es el equilibrio, y cuando uno está tranquilo consigo mismo, lo otro es secundario. Yo estoy tranquilo porque di mi vida y más por la Selección. Por cosas no se pudo dar pero di la vida por mi país, como todos mis compañeros. Estoy orgulloso de lo que di por la Selección y no me arrepiento absolutamente de nada".