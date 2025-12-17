El PSG se corona campeón intercontinental en penales épicos ante Flamengo

El París Saint-Germain levantó la Copa Intercontinental, después de un año histórico para el club.

El París Saint-Germain se consagró campeón de la Copa Intercontinental al vencer por penales a Flamengo en una final cardíaca. El equipo francés, ganador de la Champions, abrió el marcador con gol de Khvicha Kvaratskhelia, pero el Mengão empató con penal de Jorginho.

El héroe bajo los palos Matvey Safonov se lució en la tanda de penales, atacando disparos de Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araujo. Agustín Rossi salvó uno a Bradley Barcola y Ousmane Dembélé falló por arriba, pero no bastó. Los parisinos levantaron el trofeo en el Estadio Ahmad bin Ali de Qatar.

Embed - ¡¡PSG ES EL CAMPEÓN DE LA #FIFAIntercontinentalCupEnDSPORTS!! | PSG 1(2)–(1)1 Flamengo | Resumen Dominio europeo implacable: Sudamérica busca revancha Europa mantiene su hegemonía en este torneo. El último sudamericano en ganar la Intercontinental fue Boca Juniors en 2003 ante Milán por penales; en Mundial de Clubes, Corinthians en 2012 frente a Chelsea. Flamengo, campeón de la Libertadores, suma otra derrota continental.

Los últimos 10 campeones Las últimas 10 finales de la Copa Intercontinental:

2025: París Saint Germain (Francia) 1 (2)-(1) 1 Flamengo (Brasil) - Estadio Ahmad bin Ali, Qatar.

París Saint Germain (Francia) 1 (2)-(1) 1 Flamengo (Brasil) - Estadio Ahmad bin Ali, Qatar. 2024: Real Madrid (España) 3-0 Pachuca (México) - Estadio Icónico de Lusail, Qatar.

Real Madrid (España) 3-0 Pachuca (México) - Estadio Icónico de Lusail, Qatar. 2004: Porto (Portugal) 0 (8)-(7) 0 Once Caldas (Colombia) - Estadio Internacional de Yokohama, Japón.

Porto (Portugal) 0 (8)-(7) 0 Once Caldas (Colombia) - Estadio Internacional de Yokohama, Japón. 2003: Boca Juniors (Argentina) 1 (3)-(1) 1 Milán (Italia) - Estadio Internacional de Yokohama, Japón.

Boca Juniors (Argentina) 1 (3)-(1) 1 Milán (Italia) - Estadio Internacional de Yokohama, Japón. 2002: Real Madrid (España) 2-0 Olimpia (Paraguay) - Estadio Internacional de Yokohama, Japón.

Real Madrid (España) 2-0 Olimpia (Paraguay) - Estadio Internacional de Yokohama, Japón. 2001: Bayern Múnich (Alemania) 1-0 Boca - Estadio Nacional de Tokio, Japón.

Bayern Múnich (Alemania) 1-0 Boca - Estadio Nacional de Tokio, Japón. 2000: Boca (Argentina) 2-1 Real Madrid (España) - Estadio Nacional de Tokio, Japón.

Boca (Argentina) 2-1 Real Madrid (España) - Estadio Nacional de Tokio, Japón. 1999: Manchester United (Inglaterra) 1-0 Palmeiras (Brasil) - Estadio Olímpico de Tokio, Japón.

Manchester United (Inglaterra) 1-0 Palmeiras (Brasil) - Estadio Olímpico de Tokio, Japón. 1998: Real Madrid (España) 2-1 Vasco da Gama (Brasil) - Estadio Nacional de Tokio, Japón.

Real Madrid (España) 2-1 Vasco da Gama (Brasil) - Estadio Nacional de Tokio, Japón. 1997: Borussia Dortmund (Alemania) 2-0 Cruzeiro (Brasil) - Estadio Nacional de Tokio, Japón.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







