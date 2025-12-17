miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 17:29
Fútbol.

El PSG se corona campeón intercontinental en penales épicos ante Flamengo

El equipo francés tuvo al arquero ruso Matvey Safonov como héroe, atajando cuatro penales ante el conjunto brasileño tras empatar 1 a 1 en tiempo regular.

Por  Victoria Marín
El París Saint-Germain levantó la Copa Intercontinental, después de un año histórico para el club.

El héroe bajo los palos

Matvey Safonov se lució en la tanda de penales, atacando disparos de Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araujo. Agustín Rossi salvó uno a Bradley Barcola y Ousmane Dembélé falló por arriba, pero no bastó. Los parisinos levantaron el trofeo en el Estadio Ahmad bin Ali de Qatar.

Embed - ¡¡PSG ES EL CAMPEÓN DE LA #FIFAIntercontinentalCupEnDSPORTS!! | PSG 1(2)–(1)1 Flamengo | Resumen

Dominio europeo implacable: Sudamérica busca revancha

Europa mantiene su hegemonía en este torneo. El último sudamericano en ganar la Intercontinental fue Boca Juniors en 2003 ante Milán por penales; en Mundial de Clubes, Corinthians en 2012 frente a Chelsea. Flamengo, campeón de la Libertadores, suma otra derrota continental.

Los últimos 10 campeones

Las últimas 10 finales de la Copa Intercontinental:

  • 2025: París Saint Germain (Francia) 1 (2)-(1) 1 Flamengo (Brasil) - Estadio Ahmad bin Ali, Qatar.
  • 2024: Real Madrid (España) 3-0 Pachuca (México) - Estadio Icónico de Lusail, Qatar.
  • 2004: Porto (Portugal) 0 (8)-(7) 0 Once Caldas (Colombia) - Estadio Internacional de Yokohama, Japón.
  • 2003: Boca Juniors (Argentina) 1 (3)-(1) 1 Milán (Italia) - Estadio Internacional de Yokohama, Japón.
  • 2002: Real Madrid (España) 2-0 Olimpia (Paraguay) - Estadio Internacional de Yokohama, Japón.
  • 2001: Bayern Múnich (Alemania) 1-0 Boca - Estadio Nacional de Tokio, Japón.
  • 2000: Boca (Argentina) 2-1 Real Madrid (España) - Estadio Nacional de Tokio, Japón.
  • 1999: Manchester United (Inglaterra) 1-0 Palmeiras (Brasil) - Estadio Olímpico de Tokio, Japón.
  • 1998: Real Madrid (España) 2-1 Vasco da Gama (Brasil) - Estadio Nacional de Tokio, Japón.
  • 1997: Borussia Dortmund (Alemania) 2-0 Cruzeiro (Brasil) - Estadio Nacional de Tokio, Japón.

