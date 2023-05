Emocionante historia: Braulio, Federico y la emoción de ser padres

image.png

El principio de la historia de amor se remonta ocho años atrás. Se conocieron por Tinder. Resistieron una primera cita muy mala. “Eran las PASO en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que todos estaban todos los bares cerrados. Me pasó a buscar y nos fuimos a zona norte. Pero toda la gente de la capital estaba ahí, no pudimos ir a ningún lado y nos volvimos cada uno a su casa”, recuerda Braulio. Federico, con la intuición de lo que podía significar ese encuentro en sus vidas, no desistió y a las cuatro de la mañana arriesgó su dignidad con un mensaje: “¿Te puedo pasar a buscar para ir a desayunar?”.