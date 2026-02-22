EN VIVO: El partido se pone 1 a 0 a favor de Unión

¡Se abre el marcador! Al minuto 67, llegó el gol de Cristian Tarragona y los locales se quedan con la victoria parcial frente a el Tiburón.
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Unión viene de un resultado igualado, 0-0, ante San Lorenzo. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 3.
Aldosivi viene de caer derrotado 0 a 1 ante Tigre. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y 3 empatados. Marcó 2 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio de la Avenida fue Luis Lobo Medina.
El técnico Leonardo Madelón dispuso una formación 4-4-2 con Matías Mansilla bajo los tres palos; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco en la zaga; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane en la mitad de cancha; y Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona como delanteros.
Por su parte, Guillermo Farré sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román Villalba, Lucas Rodríguez en el muro defensivo; Roberto Bochi, Federico Gino, Alan Sosa y Esteban Rolón en el centro del campo; y Nicolás Cordero y Junior Arias en la delantera.
