22 de febrero de 2026
EN VIVO: El partido se pone 1 a 0 a favor de Unión

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Unión vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)

¡Se abre el marcador! Al minuto 67, llegó el gol de Cristian Tarragona y los locales se quedan con la victoria parcial frente a el Tiburón.

Las estadísticas del encuentro entre Unión y Aldosivi del Apertura:

  • Tiros al arco: Unión (11) VS Aldosivi (10)
  • Fouls cometidos: Unión (13) VS Aldosivi (8)
  • Tarjetas Amarillas: Unión (3) VS Aldosivi (2)
  • Tiros Libres: Unión (2) VS Aldosivi (0)
Así llegan Unión y Aldosivi

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura

Unión viene de un resultado igualado, 0-0, ante San Lorenzo. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 3.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura

Aldosivi viene de caer derrotado 0 a 1 ante Tigre. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y 3 empatados. Marcó 2 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio de la Avenida fue Luis Lobo Medina.

Formación de Unión hoy

El técnico Leonardo Madelón dispuso una formación 4-4-2 con Matías Mansilla bajo los tres palos; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco en la zaga; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane en la mitad de cancha; y Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona como delanteros.

Formación de Aldosivi hoy

Por su parte, Guillermo Farré sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román Villalba, Lucas Rodríguez en el muro defensivo; Roberto Bochi, Federico Gino, Alan Sosa y Esteban Rolón en el centro del campo; y Nicolás Cordero y Junior Arias en la delantera.

FUENTE: BsAs (DataFactory)

