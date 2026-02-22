EN VIVO: El partido se pone 1 a 0 a favor de Unión

¡Se abre el marcador! Al minuto 67, llegó el gol de Cristian Tarragona y los locales se quedan con la victoria parcial frente a el Tiburón.

San Lorenzo le ganó con claridad a Estudiantes (RC) por 2 a 0

Con un solo gol, Vélez derrotó a River Plate en el Fortín

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Unión viene de un resultado igualado, 0-0, ante San Lorenzo. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 3.

Aldosivi viene de caer derrotado 0 a 1 ante Tigre. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y 3 empatados. Marcó 2 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio de la Avenida fue Luis Lobo Medina.

Formación de Unión hoy

El técnico Leonardo Madelón dispuso una formación 4-4-2 con Matías Mansilla bajo los tres palos; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco en la zaga; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane en la mitad de cancha; y Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona como delanteros.

Formación de Aldosivi hoy

Por su parte, Guillermo Farré sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román Villalba, Lucas Rodríguez en el muro defensivo; Roberto Bochi, Federico Gino, Alan Sosa y Esteban Rolón en el centro del campo; y Nicolás Cordero y Junior Arias en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)