EN VIVO: Instituto gana 1 a 0 ante Dep. Riestra

En el estadio Guillermo Laza, el delantero Alex Luna rompió el arco rival al minuto 59. Ahora, La Gloria supera a los Malevos.

Se enfrentan Vélez y Central Córdoba (SE) por la fecha 14

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Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Dep. Riestra buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Unión. Suma 1 partido sin ganar y ha empatado 3. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 1 a sus rivales.

Instituto venció en casa a Defensa y Justicia por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 4 goles y ha recibido 5 en su arco.

El árbitro Nazareno Arasa fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Guillermo Laza.

Formación de Dep. Riestra hoy

El entrenador Guillermo Duró dispuso una formación 5-3-2 con Ignacio Arce defendiendo el arco; Nicolás Watson, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre y Rodrigo Gallo como zagueros; Pablo Monje, Matías García y Antony Alonso en el centro del campo; con Alexander Díaz y Jonathan Herrera como atacantes.

Formación de Instituto hoy

Por su parte, Diego Flores salió a jugar con un esquema 3-4-3, con el arquero Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón como defensores; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico y Diego Sosa como centrocampistas; y Jhon Córdoba, Nicolás Guerra y Alex Luna como delanteros.

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FUENTE: BsAs (DataFactory)