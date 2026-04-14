EN VIVO: Liga de Quito ya gana 1-0 ante Mirassol en la Casa Blanca

Al minuto 5, el conjunto local abre el marcador con gol de Yerlin Quiñónez y supera a Mirassol por 1 a 0 en la Casa Blanca.

Bolívar y Dep. La Guaira igualaron 1 a 1

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Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Liga de Quito sacó un triunfo frente a Always Ready, con un marcador 1-0.

Últimos resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores

Mirassol llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Lanús.

Con 3 puntos y 1 gol, Mirassol encabeza el Grupo G, mientras que LDU Quito está en segunda posición, sumó 3 unidades y convirtió 1 tanto.

El partido en la Casa Blanca fue dirigido por el árbitro Roberto Pérez Gutiérrez.

Formación de Liga de Quito hoy

Tiago Nunes presentó una alineación 5-3-2 con Gonzalo Valle en la portería; José Quintero, Richard Mina, Luis Segovia, Leonel Quiñónez y Yerlin Quiñónez en la línea defensiva; Fernando Cornejo, Jesús Pretell y Gabriel Villamil en el mediocampo; y Janner Corozo y Deyverson en la delantera.

Formación de Mirassol hoy

Por su parte, el entrenador Rafael Guanaes ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Walter; Daniel Borges, João Victor, Lucas Oliveira, Victor Luis como defensores; Neto Moura, Lucas Mugni, Antonio Galeano, Eduardo y Negueba como centrocampistas; y Nathan Fogaça como delantero.

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FUENTE: BsAs (DataFactory)