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14 de abril de 2026 - 23:20
Copa Libertadores

EN VIVO: Liga de Quito ya gana 1-0 ante Mirassol en la Casa Blanca

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Liga de Quito vs Mirassol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo G de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Al minuto 5, el conjunto local abre el marcador con gol de Yerlin Quiñónez y supera a Mirassol por 1 a 0 en la Casa Blanca.

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Las estadísticas del encuentro entre Liga de Quito y Mirassol de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Liga de Quito (50%) VS Mirassol (50%)
  • Tiros al arco: Liga de Quito (2) VS Mirassol (0)
  • Fouls cometidos: Liga de Quito (2) VS Mirassol (0)
  • Pases Correctos: Liga de Quito (57) VS Mirassol (62)
  • Pases Incorrectos: Liga de Quito (12) VS Mirassol (12)
  • Recuperaciones: Liga de Quito (3) VS Mirassol (0)

La previa del encuentro entre Liga de Quito y Mirassol por Copa Libertadores 2026 :

Así llegan Liga de Quito y Mirassol

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores

Liga de Quito sacó un triunfo frente a Always Ready, con un marcador 1-0.

Últimos resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores

Mirassol llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Lanús.

Con 3 puntos y 1 gol, Mirassol encabeza el Grupo G, mientras que LDU Quito está en segunda posición, sumó 3 unidades y convirtió 1 tanto.

El partido en la Casa Blanca fue dirigido por el árbitro Roberto Pérez Gutiérrez.

Formación de Liga de Quito hoy

Tiago Nunes presentó una alineación 5-3-2 con Gonzalo Valle en la portería; José Quintero, Richard Mina, Luis Segovia, Leonel Quiñónez y Yerlin Quiñónez en la línea defensiva; Fernando Cornejo, Jesús Pretell y Gabriel Villamil en el mediocampo; y Janner Corozo y Deyverson en la delantera.

Formación de Mirassol hoy

Por su parte, el entrenador Rafael Guanaes ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Walter; Daniel Borges, João Victor, Lucas Oliveira, Victor Luis como defensores; Neto Moura, Lucas Mugni, Antonio Galeano, Eduardo y Negueba como centrocampistas; y Nathan Fogaça como delantero.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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