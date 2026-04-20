EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Gimnasia (Mendoza) y Lanús por la fecha 15 del Apertura

El clásico del Sur fue para Lanús: venció 1-0 a Banfield con gol agónico

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Gimnasia (Mendoza) viene de empatar ante Platense por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y 5 en el arco rival.

Lanús viene de vencer a Banfield en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 8 goles y 2 le han convertido.

Felipe Viola fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Gimnasia (Mendoza) hoy

Darío Franco se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra como defensores; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Ignacio Sabatini, Brian Andrada y Facundo Lencioni como centrocampistas; y Agustín Módica como delantero.

Formación de Lanús hoy

Por su parte, el entrenador Mauricio Pellegrino dispuso en campo una estrategia 4-5-1 con Nahuel Losada defendiendo el arco; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, José Canale, Sasha Marcich como zagueros; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina, Lucas Besozzi, Franco Watson y Matías Sepúlveda en el centro del campo; y con Yoshan Valois como atacante.

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FUENTE: BsAs (DataFactory)