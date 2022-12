Es salteña y pasa la gorra en Qatar para estar en la final. 

La joven relató que “lo voy a intentar, ayer junté bastante plata. En pesos argentinos, más de 30.000 pesos argentinos, (alrededor de US$110). Y si no me sirve para la entrada será para comer un poco mejor”.

La salteña duerme con otras chicas en un departamento compartido en el que abunda el arroz y los fideos. En ese sentido, Belén contó que “el dinero que traje en comidas y entradas. A la semifinal no pude entrar, así que se me ocurrió hacer freestyle en la calle y pasar la gorra”.

Escribió un cartel en inglés en el cual puso “I need a ticket please” (necesito una entrada, por favor) junto a su cuenta de Instagram. “Hasta que vino un qatarí, agarró una hoja y escribió lo mismo pero en árabe. Él también armó una bolsa para que me dejaran el dinero ahí. Funcionó bastante bien”, precisó Belén.

Biografía La salteña es freestyler y fanática de Lionel Messi. Twitter

Durante el primer día estuvo haciendo jueguitos hasta que sus pies le dijeron basta. “Me estaban pidiendo US$4000 por una entrada, es un montón de plata. Pero al menos lo voy a intentar”, remarcó.

La freestyler además relató que “ayer me pasó algo muy loco: desayuné en el departamento y me fui a hacer freestyle. No pude almorzar, porque trato de no gastar en comida cuando salgo. Cuando fui a pasar la gorra apareció un mozo de un restaurante que estaba al lado y me trajo un shawarma que estaba riquísimo”.

Y también reveló que “vine a Qatar con muy poca plata, unos US$1100 que eran todos mis ahorros. En ese momento me había mudado de Salta a Buenos Aires. Independizarme fue un gasto planeado, pero venir al Mundial no”.

Y agregó que “hice lo posible, llegue acá, en teoría las entradas para fase de grupos iban a estar como mucho US$100. Y las reventas terminaron siendo más caras. Voy a aprovechar este talento que para ver si puedo llegar a la final. Pero soy una afortunada de llegar acá, de ver jugar a Messi. Amo a la Selección, pero si no puedo entrar igual me voy feliz”.

Quién es Belén Godoy, la salteña que hace freestyle en las calles de Qatar

Con sólo 23 años, Belén Godoy ya es toda una figura que llamó la atención en la ciudad de Doha, en Qatar. Campeona Nacional de freestyle football, sorprende con su gran habilidad para manejar la pelota y muchos la llaman “Messi” y hasta “Maradona”.

Uno de sus máximos ídolos es Leo Messi, a quien lleva tatuado en la espalda con el número “10”. Además, la joven tiene un mural del astro del fútbol en su habitación, demostrando que es su fiel seguidora.

Oriunda de la provincia de Salta, Belén vive actualmente en Buenos Aires y decidió viajar al Mundial para alentar a la “Scaloneta”. La joven destacó que los cataríes y personas de otras nacionalidades, no están acostumbrados a que una mujer tenga ese manejo del balón. “Jamás vieron a una mujer haciendo jueguitos. Hablo acá en Qatar, eh”, confesó.

“Los árabes se vuelven locos. Me invitan a comer, a pasear en sus autos. Pero yo a todos les digo que no”, agregó. Belén comenzó a dedicarse al freestyle desde hace cinco años, ya que anteriormente practicaba fútbol. Además, actualmente es profesora de Educación Física.