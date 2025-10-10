viernes 10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 - 20:31
Deportes.

Este domingo comienza la Copa Jujuy Básquet en el estadio Federación

La competencia arrancará con Gorriti enfrentando a Atlético San Pedro, y contará con premios en efectivo y la plaza para el Torneo Federal 2026.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Atlético San Pedro en femenino y Cuyaya en masculino, los campeones del año pasado.
“Así es, la Copa Jujuy Pre-Federal es un torneo que está organizando la Secretaría de Deportes del gobierno provincial junto a la Federación Jujeña de Básquetbol, como viene sucediendo en la Copa Jujuy. Siempre es un torneo federativo, por eso se maneja con asociación y federaciones, siguiendo el reglamento de la Federación y de la Confederación Argentina de Básquetbol”, explicó Ruiz.

El premio mayor del certamen será la clasificación al Torneo Federal, que se disputará a partir de enero del año próximo. “Por eso lo hace tan atractivo; hay equipos de todas las provincias inscritos”, agregó el coordinador.

image
Copa Jujuy B&aacute;squet (foto archivo).

Copa Jujuy Básquet (foto archivo).

La competencia dará inicio este domingo en el Estadio Federación de Básquetbol, con todos los partidos de la jornada inicial programados a partir de las 15 horas. El primer partido enfrentará a Gorriti y Club Atlético San Pedro.

En la categoría masculina, los equipos quedaron distribuidos en dos zonas de cinco clubes cada una, mientras que el femenino también tendrá su torneo, aunque sin plaza para el Torneo Federal, con premios en efectivo otorgados por la Secretaría de Deportes. Ruiz señaló que la organización contará con la estructura del SAAM y la policía, garantizando la atención y seguridad como en otras disciplinas deportivas.

Los equipos de las distintas ligas locales, incluyendo Liga Capitalina, Liga Sanpedreña, La Quiaca y Humahuaca, se enfrentarán en un formato de todos contra todos. Los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales, donde se cruzará el primero de una zona con el segundo de la otra, buscando llegar a la final antes de fin de año.

El torneo masculino continuará con su segunda fecha el próximo fin de semana, y en la tercera jornada dará inicio al torneo femenino, completando así la programación de la Copa Jujuy 2025.

