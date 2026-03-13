Estudiantes cayó frente a Lanús 1-0 con un gol de Dylan Aquino

El Pincha sufrió una derrota con un solitario gol al recibir a el Granate durante la fecha 10 del Apertura. Con gol de Dylan Aquino, en el minuto 29 del segundo tiempo, el Granate definió el destino del encuentro.

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Estudiantes intentó con mayor cantidad de disparos, pero Lanús se quedó con la victoria. Según los datos, probó 15 remates: 9 fueron al arco y 6 acabaron afuera.

El protagonismo de Dylan Aquino lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Lanús mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 3 veces al arco contrario.

Otro de los futbolistas clave en el Tierra de Campeones fue Nahuel Losada. El arquero de Lanús tuvo un gran rendimiento frente a Estudiantes debido a que atajó 3 disparos.

El entrenador de Estudiantes, Alexander Medina, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Fernando Muslera en el arco; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti en la línea defensiva; Lucas Piovi, Mikel Amondarain y Tiago Palacios en el medio; y Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mauricio Pellegrino se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Nahuel Losada bajo los tres palos; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich en defensa; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Bruno Cabrera y Ramiro Carrera en la mitad de cancha; y Walter Bou en la delantera.

El partido en el Tierra de Campeones fue dirigido por el árbitro Hernán Mastrángelo.

Por la próxima fecha, el Pincha visitará a Gimnasia (Mendoza). Por otro lado, el Granate visitará a Argentinos Juniors.

Cambios en Estudiantes

63' 2T - Salió Joaquín Tobio Burgos por Brian Aguirre

79' 2T - Salieron Mikel Amondarain por Gabriel Neves y Tiago Palacios por Adolfo Gaich

Amonestados en Estudiantes:

6' 2T Santiago Núñez (Conducta antideportiva), 43' 2T Eros Mancuso (Conducta antideportiva) y 46' 2T Adolfo Gaich (Conducta antideportiva)

Cambios en Lanús

66' 2T - Salió Walter Bou por Dylan Aquino

77' 2T - Salieron Bruno Cabrera por Franco Watson y Ramiro Carrera por Thomas de Martis

87' 2T - Salieron Eduardo Salvio por Agustín Medina y Felipe Peña Biafore por Ronaldo Dejesús

Amonestados en Lanús:

44' 1T Carlos Izquierdoz (Conducta antideportiva) y 25' 2T Bruno Cabrera (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)