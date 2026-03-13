Estudiantes cayó frente a Lanús 1-0 con un gol de Dylan Aquino

El Pincha sufrió una derrota con un solitario gol al recibir a el Granate durante la fecha 10 del Apertura. Con gol de Dylan Aquino, en el minuto 29 del segundo tiempo, el Granate definió el destino del encuentro.
Estudiantes intentó con mayor cantidad de disparos, pero Lanús se quedó con la victoria. Según los datos, probó 15 remates: 9 fueron al arco y 6 acabaron afuera.
El protagonismo de Dylan Aquino lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Lanús mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 3 veces al arco contrario.
Otro de los futbolistas clave en el Tierra de Campeones fue Nahuel Losada. El arquero de Lanús tuvo un gran rendimiento frente a Estudiantes debido a que atajó 3 disparos.
El entrenador de Estudiantes, Alexander Medina, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Fernando Muslera en el arco; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti en la línea defensiva; Lucas Piovi, Mikel Amondarain y Tiago Palacios en el medio; y Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Mauricio Pellegrino se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Nahuel Losada bajo los tres palos; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich en defensa; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Bruno Cabrera y Ramiro Carrera en la mitad de cancha; y Walter Bou en la delantera.
El partido en el Tierra de Campeones fue dirigido por el árbitro Hernán Mastrángelo.
Por la próxima fecha, el Pincha visitará a Gimnasia (Mendoza). Por otro lado, el Granate visitará a Argentinos Juniors.
Cambios en Estudiantes
- 63' 2T - Salió Joaquín Tobio Burgos por Brian Aguirre
- 79' 2T - Salieron Mikel Amondarain por Gabriel Neves y Tiago Palacios por Adolfo Gaich
Amonestados en Estudiantes:
- 6' 2T Santiago Núñez (Conducta antideportiva), 43' 2T Eros Mancuso (Conducta antideportiva) y 46' 2T Adolfo Gaich (Conducta antideportiva)
Cambios en Lanús
- 66' 2T - Salió Walter Bou por Dylan Aquino
- 77' 2T - Salieron Bruno Cabrera por Franco Watson y Ramiro Carrera por Thomas de Martis
- 87' 2T - Salieron Eduardo Salvio por Agustín Medina y Felipe Peña Biafore por Ronaldo Dejesús
Amonestados en Lanús:
- 44' 1T Carlos Izquierdoz (Conducta antideportiva) y 25' 2T Bruno Cabrera (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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