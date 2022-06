Exequiel Beltramone: "Estoy contento de estar en Gimnasia"

El joven delantero de 23 años viene de jugar en Tlaxcala, del ascenso de México . “Contento de esta oportunidad que Dios me abrió. Esperanzado y con ganas de ponerme a punto para jugar”, dijo.

Exequiel Beltramone en México.jpg Exequiel Beltramone en México

Beltramone es oriundo de Frontera, una ciudad de Santa Fe. Se formó en las divisiones inferiores de Talleres de Córdoba, donde en el 2017 hizo su debut en Reserva, coronándose Bicampeón en los torneos 2016/17 y 2017/18.

“Soy un jugador rápido, bueno en el uno conta uno y que encara para adelante”, se describió la cara nueva del equipo de Darío Franco. “Aportaré de mitad de cancha en adelante para desequilibrar y hacer goles”, subrayó.

Beltramone formó parte del plantel que disputó la Copa Libertadores de América Sub 20 para Talleres y ha integrado las Selecciones de Argentina Sub 19 y Sub 20 en varias oportunidades. En la temporada 2019-2020 jugó a préstamo en Mitre de Santiago del Estero y en Racing de Córdoba, pero nunca pudo debutar en primera en el equipo cordobés.

Su llegada a Jujuy

El delantero dijo que pidió referencias de Gimnasia de Jujuy a Matías Córdoba y el ex volante Lobo Diego Auzqui. “Me había comentado que es un club muy lindo y una ciudad muy tranquila. Eso me motivó a venir”, recalcó el nuevo jugador del equipo jujeño para la Primera Nacional.

Exequiel Beltramone llegó a Gimnasia de Jujuy (1).jpg Exequiel Beltramone llegó a Gimnasia de Jujuy

“Estoy ciento por ciento en lo físico”, dijo Exequiel Beltramone, que afirmó que en México jugó bastante. “En Talleres trabajé físicamente, aunque no mucho con pelota, pero me siento apto”, dijo el delantero sobre su inclusión rápida en el equipo.

“Estoy en un buen momento”, aclaró ´Beltra´, como lo conocen sus allegados, que detalló que espera lo que decida el técnico para debutar. “Estoy para aportar donde sea. Aprovecharé los minutos que tenga para ganarme un lugar”, finalizó.

EXEQUIEL BELTRAMONE – Gimnasia de Jujuy

Los que se fueron y los que llegaron

A Exequiel Beltramone se le suman Lucas Rebecchi, Matías Rapetti y Diego Magallanes, los cuatro refuerzos que el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino permite para Gimnasia de Jujuy en esta segunda parte de la Primera Nacional

Entre los nombres fuertes que dejaron la institución por decisión de Darío Franco decidió quien no contaba con ellos, están Emanuel García, Maximiliano Tunessi, Marcelo Argüello, Francisco Gatti, Julián Bembo, Alejandro Gagliardi y Pedro Muné ya se desvincularon de Gimnasia de Jujuy y seguirán sus carreras en otros clubes.