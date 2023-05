Finalizó la sanción, y Messi jugará como titular en PSG

La situación de Messi en el club sigue siendo incierta, ya que su contrato termina el 30 de junio y no se ha anunciado una renovación. " Mañana va a ser titular. Leo es Leo. Sus cifras son interesantes. Hablé con él el martes para saber cómo estaba y le encontré tranquilo, motivado y con ganas de volver a ganar . Le hemos acogido otra vez con mucha ilusión. Ha entrenado bien y quiere jugar. De la sanción no tengo nada que decir ", detalló el entrenador en rueda de prensa.

A pesar de la inminente victoria del equipo parisino en la liga francesa, los fervientes seguidores del club se encuentran sumamente irritados debido a su mediocre desempeño en competiciones deportivas a nivel internacional. Con respecto a las manifestaciones, Galtier se pronunció al respecto, no obstante, aunque no las desaprueba, admitió que preferiría un enfoque diferente."Preferiría tener mejores noticias porque su apoyo es importante. La atmósfera en el Parque de los Príncipes es totalmente distinta con ellos. De todos modos, habrá más aficionados y espero que nos ayuden".

El próximo enfrentamiento contra Ajaccio será crucial para las perspectivas del PSG de coronarse campeón, aunque aún les queda un trecho por recorrer. Al respecto, Galtier subrayó que no desean sorpresas ante un rival que, a priori, es considerado asequible.

"Es un partido importante, pero no decisivo. Mañana no vamos a ser campeones aún. Ha sido una temporada con muchos altibajos, peor ahora toca rematarlo. Hemos perdido tres de los últimos cuatro partidos en casa. Creo que el Ajaccio llega sin presión. No está descendido, pero llegar en esta situación puede permitirle expresarse sin sentirse amenazado", expresó el director técnico.