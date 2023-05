Jorge Messi salió a desmentir un supuesto acuerdo con el club árabe

Según las declaraciones del padre y agente de Lionel Messi, el futbolista argentino no ha llegado a un acuerdo con el Al Hilal de Arabia Saudita ni con ningún otro equipo. Lionel decidirá su futuro una vez que concluya la temporada de la Ligue 1 francesa, en la que está a punto de ganar el título con el París Saint Germain.

" No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG" comunicó Jorge Messi a través de su cuenta de la red social Instagram.

En el mensaje difundido también añadió: "Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión. Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no acabe la temporada".