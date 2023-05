Lionel Messi pidió perdón al PSG y a sus compañeros

View this post on Instagram

Durante la jornada de hoy, el entrenador de PSG Christophe Galtier, aseguró que la decisión de sancionarlo partió desde la dirigencia, no dio detalles acerca de si volverá a usar al argentino y condenó las manifestaciones en la casa del futbolista. "Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla. No tuve que tomar la decisión. He sido informado y la cumplo", expresó el entrenador, quien además aclaró que es un "empleado" del club.

psg.jpg El entrenador de PSG, Christophe Galtier, aseguró que la decisión de sancionar a Lionel Messi partió desde la dirigencia.

Lionel Messi no continuará en el PSG

La relación entre el mejor jugador del mundo y el club francés se volvió muy complicada. Las versiones que circulan indican que el PSG sabía del viaje programado y lo uso como excusa para sancionarlo y no revovar su contrato, pero Messi ya tenía la decisión de no continuar después de junio. En lo que queda de temporada, Leo no estará este domingo 7 de mayo ante Troyes como visitante y tampoco el sábado 13 frente al Ajaccio en el Parque de los Príncipes. El capitán argentino volverá para las últimas tres fechas de la liga que lidera el equipo parisino, donde jugará como visitante ante Auxerre y Strasborg, finalizando de local con el Clermont. Actualmente el PSG le lleva 5 puntos de ventaja al Olympique de Marsella.

La pregunta es dónde jugará la próxima temporada. Joan Laporta quiere que vuelva al Barcelona, pero el principal problema es el Fair Play Financiero. El Barcelona no consigue la reducción de gastos ni el incremento de ingresos necesarios para que se concrete el regreso. Un problema que también afecta al resto de posibles incorporaciones como Íñigo Martínez o Gundogan.

Las otras opciones son ir a la MLS, donde el Inter de Miami podría ser el equipo. También hay opciones desde clubes árabes que ofrecen gran cantidad de dinero. Y la ilusión que nunca se perderá de verlo con la camiseta de un club argentino. Pero desde el entorno de Messi aseguran que quiere seguir compitiendo en Europa un año más, por lo que todavía falta para saber cuál será su destino.