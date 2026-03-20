Fixture de la Copa Libertadores 2026: cómo queda el calendario completo de partidos

Tras la realización del
sorteo de la fase de grupos de la , llevado a cabo el jueves Copa Libertadores 2026 19 de marzo en el Centro de Convenciones de la CONMEBOL en Luque, repasamos el recorrido que tendrán los 32 equipos que integran el certamen, junto con la conformación de sus zonas y las fechas clave del calendario.
El trofeo de la Copa Libertadores.
A continuación, conocé el
fixture completo y el cronograma de partidos. La etapa de grupos del torneo dará inicio el martes 7 de abril, semana en la que se disputará la primera jornada en su totalidad. El calendario restante se organiza de la siguiente manera:
Fecha 2: 14 al 16 de abril Fecha 3: 28 al 30 de abril Fecha 4: 5 al 7 de mayo Fecha 5: 19 al 21 de mayo Fecha 6: 26 al 28 de mayo Así quedaron las fechas de cada grupo de la Copa Libertadores 2026
La Fase de Grupos de la Libertadores comenzará a disputarse el próximo martes 7 de abril.
Grupo A
Fecha 1
Flamengo vs Independiente Medellín Estudiantes vs Cusco
Fecha 3 Estudiantes vs Flamengo Independiente Medellín vs Cusco
Fecha 4 Cusco vs Estudiantes Independiente Medellín vs Flamengo
Fecha 5 Flamengo vs Estudiantes Cusco vs Independiente Medellín
Fecha 6 Flamengo vs Cusco Estudiantes vs Independiente Medellín
Así quedaron los ocho grupos de la Copa Libertadores 2026.
Grupo B
Fecha 1 Coquimbo Unido vs Nacional Tolima vs Universitario
Fecha 2 Nacional vs Tolima Universitario vs Coquimbo Unido
Fecha 3 Universitario vs Nacional Tolima vs Coquimbo Unido
Fecha 4 Coquimbo Unido vs Universitario Tolima vs Nacional
Fecha 5 Nacional vs Universitario Coquimbo Unido vs Tolima
Fecha 6 Nacional vs Coquimbo Unido Universitario vs Tolima
Libertadores 2026.
Grupo C
Fecha 1 Deportivo La Guaira vs Fluminense Independiente Rivadavia vs Bolívar
Fecha 2 Fluminense vs Independiente Rivadavia Bolívar vs Deportivo La Guaira
Fecha 3 Bolívar vs Fluminense Independiente Rivadavia vs Deportivo La Guaira
Fecha 4 Deportivo La Guaira vs Bolívar Independiente Rivadavia vs Fluminense
Fecha 5 Fluminense vs Bolívar Deportivo La Guaira vs Independiente Rivadavia
Fecha 6 Fluminense vs Deportivo La Guaira Bolívar vs Independiente Rivadavia
Conocé el fixture y el calendario de partidos.
Grupo D
Fecha 1 U. Católica vs Boca Barcelona SC vs Cruzeiro
Fecha 2 Boca vs Barcelona SC Cruzeiro vs U. Católica
Fecha 3 Cruzeiro vs Boca Barcelona SC vs U. Católica
Fecha 4 U. Católica vs Cruzeiro Barcelona SC vs Boca
Fecha 5 Boca vs Cruzeiro U. Católica vs Barcelona SC
Fecha 6 Boca vs U. Católica Cruzeiro vs Barcelona SC
Fixture Copa Libertadores 2026.
Grupo E
Fecha 1 Independiente Santa Fe vs Peñarol Platense vs Corinthians
Fecha 2 Peñarol vs Platense Corinthians vs Independiente Santa Fe
Fecha 3 Corinthians vs Peñarol Platense vs Independiente Santa Fe
Fecha 4 Independiente Santa Fe vs Corinthians Platense vs Peñarol
Fecha 5 Peñarol vs Corinthians Independiente Santa Fe vs Platense
Fecha 6 Peñarol vs Independiente Santa Fe Corinthians vs Platense
La Fase de Grupos de la Libertadores comenzará a disputarse el próximo martes 7 de abril, semana en la que se completará su primera jornada.
Grupo F
Fecha 1 Junior vs Palmeiras Sporting Cristal vs Cerro Porteño
Fecha 2 Palmeiras vs Sporting Cristal Cerro Porteño vs Junior
Fecha 3 Cerro Porteño vs Palmeiras Sporting Cristal vs Junior
Fecha 4 Junior vs Cerro Porteño Sporting Cristal vs Palmeiras
Fecha 5 Palmeiras vs Cerro Porteño Junior vs Sporting Cristal
Fecha 6 Palmeiras vs Junior Cerro Porteño vs Sporting Cristal
El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tuvo lugar el jueves 19 de marzo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, Paraguay.
Grupo G
Fecha 1 Always Ready vs Liga de Quito Mirassol vs Lanús
Fecha 2 Liga de Quito vs Mirassol Lanús vs Always Ready
Fecha 3 Lanús vs Liga de Quito Mirassol vs Always Ready
Fecha 4 Always Ready vs Lanús Mirassol vs Liga de Quito
Fecha 5 Liga de Quito vs Lanús Always Ready vs Mirassol
Fecha 6 Liga de Quito vs Always Ready Lanús vs Mirassol
Boca ya conoce sus rivales en la Copa Libertadores 2026.
Grupo H
Fecha 1 Rosario Central vs Independiente del Valle Universidad Central vs Libertad
Fecha 2 Independiente del Valle vs Universidad Central Libertad vs Rosario Central
Fecha 3 Libertad vs Independiente del Valle Universidad Central vs Rosario Central
Fecha 4 Rosario Central vs Libertad Universidad Central vs Independiente del Valle
Fecha 5 Independiente del Valle vs Libertad Rosario Central vs Universidad Central
Fecha 6 Independiente del Valle vs Rosario Central Libertad vs Universidad Central
Luego del sorteo que se realizó en Luque, el 19 de marzo, acá te contamos el camino de los equipos para levantar el título.
Las otras fechas clave de la Libertadores 2026
Octavos de final
Partidos de ida: 11 al 13 de agosto Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto
Cuartos de final
Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre
Semifinales
Partidos de ida: 13 y 14 de octubre Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre
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