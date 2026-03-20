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20 de marzo de 2026 - 10:37
Deportes.

Fixture de la Copa Libertadores 2026: cómo queda el calendario completo de partidos

Tras el sorteo realizado en Paraguay, se definió el recorrido de los equipos en la Copa Libertadores. Repasá las fechas, los cruces y el cronograma.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Fixture Copa Libertadores 2026: calendario, partidos y cronograma. &nbsp;

Fixture Copa Libertadores 2026: calendario, partidos y cronograma.

 

Tras la realización del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, llevado a cabo el jueves 19 de marzo en el Centro de Convenciones de la CONMEBOL en Luque, repasamos el recorrido que tendrán los 32 equipos que integran el certamen, junto con la conformación de sus zonas y las fechas clave del calendario.

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El trofeo de la Copa Libertadores.

A continuación, conocé el fixture completo y el cronograma de partidos. La etapa de grupos del torneo dará inicio el martes 7 de abril, semana en la que se disputará la primera jornada en su totalidad. El calendario restante se organiza de la siguiente manera:

  • Fecha 2: 14 al 16 de abril
  • Fecha 3: 28 al 30 de abril
  • Fecha 4: 5 al 7 de mayo
  • Fecha 5: 19 al 21 de mayo
  • Fecha 6: 26 al 28 de mayo

Así quedaron las fechas de cada grupo de la Copa Libertadores 2026

La Fase de Grupos de la Libertadores comenzará a disputarse el próximo martes 7 de abril.

Grupo A

Fecha 1

  • Cusco vs Flamengo
  • Independiente Medellín vs Estudiantes

Fecha 2

  • Flamengo vs Independiente Medellín
  • Estudiantes vs Cusco

Fecha 3

  • Estudiantes vs Flamengo
  • Independiente Medellín vs Cusco

Fecha 4

  • Cusco vs Estudiantes
  • Independiente Medellín vs Flamengo

Fecha 5

  • Flamengo vs Estudiantes
  • Cusco vs Independiente Medellín

Fecha 6

  • Flamengo vs Cusco
  • Estudiantes vs Independiente Medellín
Así quedaron los ocho grupos de la Copa Libertadores 2026.

Grupo B

Fecha 1

  • Coquimbo Unido vs Nacional
  • Tolima vs Universitario

Fecha 2

  • Nacional vs Tolima
  • Universitario vs Coquimbo Unido

Fecha 3

  • Universitario vs Nacional
  • Tolima vs Coquimbo Unido

Fecha 4

  • Coquimbo Unido vs Universitario
  • Tolima vs Nacional

Fecha 5

  • Nacional vs Universitario
  • Coquimbo Unido vs Tolima

Fecha 6

  • Nacional vs Coquimbo Unido
  • Universitario vs Tolima
Libertadores 2026.

Grupo C

Fecha 1

  • Deportivo La Guaira vs Fluminense
  • Independiente Rivadavia vs Bolívar

Fecha 2

  • Fluminense vs Independiente Rivadavia
  • Bolívar vs Deportivo La Guaira

Fecha 3

  • Bolívar vs Fluminense
  • Independiente Rivadavia vs Deportivo La Guaira

Fecha 4

  • Deportivo La Guaira vs Bolívar
  • Independiente Rivadavia vs Fluminense

Fecha 5

  • Fluminense vs Bolívar
  • Deportivo La Guaira vs Independiente Rivadavia

Fecha 6

  • Fluminense vs Deportivo La Guaira
  • Bolívar vs Independiente Rivadavia
Conocé el fixture y el calendario de partidos.

Grupo D

Fecha 1

  • U. Católica vs Boca
  • Barcelona SC vs Cruzeiro

Fecha 2

  • Boca vs Barcelona SC
  • Cruzeiro vs U. Católica

Fecha 3

  • Cruzeiro vs Boca
  • Barcelona SC vs U. Católica

Fecha 4

  • U. Católica vs Cruzeiro
  • Barcelona SC vs Boca

Fecha 5

  • Boca vs Cruzeiro
  • U. Católica vs Barcelona SC

Fecha 6

  • Boca vs U. Católica
  • Cruzeiro vs Barcelona SC
Fixture Copa Libertadores 2026.

Grupo E

Fecha 1

  • Independiente Santa Fe vs Peñarol
  • Platense vs Corinthians

Fecha 2

  • Peñarol vs Platense
  • Corinthians vs Independiente Santa Fe

Fecha 3

  • Corinthians vs Peñarol
  • Platense vs Independiente Santa Fe

Fecha 4

  • Independiente Santa Fe vs Corinthians
  • Platense vs Peñarol

Fecha 5

  • Peñarol vs Corinthians
  • Independiente Santa Fe vs Platense

Fecha 6

  • Peñarol vs Independiente Santa Fe
  • Corinthians vs Platense
La Fase de Grupos de la Libertadores comenzará a disputarse el próximo martes 7 de abril, semana en la que se completará su primera jornada.

Grupo F

Fecha 1

  • Junior vs Palmeiras
  • Sporting Cristal vs Cerro Porteño

Fecha 2

  • Palmeiras vs Sporting Cristal
  • Cerro Porteño vs Junior

Fecha 3

  • Cerro Porteño vs Palmeiras
  • Sporting Cristal vs Junior

Fecha 4

  • Junior vs Cerro Porteño
  • Sporting Cristal vs Palmeiras

Fecha 5

  • Palmeiras vs Cerro Porteño
  • Junior vs Sporting Cristal

Fecha 6

  • Palmeiras vs Junior
  • Cerro Porteño vs Sporting Cristal
El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tuvo lugar el jueves 19 de marzo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, Paraguay.

Grupo G

Fecha 1

  • Always Ready vs Liga de Quito
  • Mirassol vs Lanús

Fecha 2

  • Liga de Quito vs Mirassol
  • Lanús vs Always Ready

Fecha 3

  • Lanús vs Liga de Quito
  • Mirassol vs Always Ready

Fecha 4

  • Always Ready vs Lanús
  • Mirassol vs Liga de Quito

Fecha 5

  • Liga de Quito vs Lanús
  • Always Ready vs Mirassol

Fecha 6

  • Liga de Quito vs Always Ready
  • Lanús vs Mirassol
Boca ya conoce sus rivales en la Copa Libertadores 2026.

Grupo H

Fecha 1

  • Rosario Central vs Independiente del Valle
  • Universidad Central vs Libertad

Fecha 2

  • Independiente del Valle vs Universidad Central
  • Libertad vs Rosario Central

Fecha 3

  • Libertad vs Independiente del Valle
  • Universidad Central vs Rosario Central

Fecha 4

  • Rosario Central vs Libertad
  • Universidad Central vs Independiente del Valle

Fecha 5

  • Independiente del Valle vs Libertad
  • Rosario Central vs Universidad Central

Fecha 6

  • Independiente del Valle vs Rosario Central
  • Libertad vs Universidad Central
Luego del sorteo que se realizó en Luque, el 19 de marzo, acá te contamos el camino de los equipos para levantar el título.

Las otras fechas clave de la Libertadores 2026

Octavos de final

  • Partidos de ida: 11 al 13 de agosto
  • Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto

Cuartos de final

  • Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre
  • Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales

  • Partidos de ida: 13 y 14 de octubre
  • Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

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