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12 de julio de 2026 - 14:51
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Francia y España protagonizan una semifinal imperdible del Mundial

Francia y España se enfrentan en el estadio Dallas. El duelo se jugará el martes 14 de julio desde las 16:00 (hora Argentina).

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Francia y España protagonizan una semifinal imperdible del Mundial
BsAs (DataFactory)

El juego entre Francia y España se disputará el próximo martes 14 de julio por la llave 1 del Mundial, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Dallas.

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Se repite la semifinal de la Eurocopa 2024, donde los españoles vencieron 2-1 a los franceses. Ahora, ambos seleccionados se vuelven a enfrentar por un pase a la final de la Copa del Mundo, tras eliminar a Bélgica y Marruecos respectivamente.

Así llega Francia

Es la octava vez que los Bleus alcanzan esta semifinales y la tercera consecutiva (fueron campeones en 2018 y subcampeones en 2022), asegurándose jugar todos los partidos del torneo.

Los de Didier Deschamps llegan con puntaje ideal tras ganar sus seis partidos del Mundial 2026, el mejor arranque de su historia en una Copa del Mundo. Superaron a Senegal (3-1), Irak (3-0), Noruega (4-1), Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0).

Además, lideran las principales estadísticas ofensivas del torneo: son el equipo con más goles (16), asistencias (14) y disparos (110), números que reflejan su poder de ataque.

En sus 17 participaciones mundialistas, Francia disputó 32 partidos de eliminación directa, con un saldo de 22 victorias, 5 empates y 6 derrotas.

Su máximo goleador histórico en la Copa del Mundo es Kylian Mbappé, con 20 tantos: 4 en Rusia 2018, 8 en Qatar 2022 y 8 en 2026. Además, fue el máximo artillero del último Mundial y ganó la Bota de Oro.

Así llega España

Esta será apenas la segunda ocasión en la que La Roja disputará las semifinales de un Mundial. La anterior fue en Sudáfrica 2010, cuando España alcanzó la gloria al consagrarse campeona del mundo por primera vez en su historia.

Los de Luis de la Fuente llegan invictos y con un dato destacado: es la única selección que recibió apenas un gol en lo que va de esta edición. Su recorrido comenzó con un empate 0-0 ante Cabo Verde y continuó con una seguidilla de triunfos frente a Arabia Saudita (4-0), Uruguay (1-0), Austria (3-0), Portugal (1-0) y Bélgica (2-1).

Además, España lidera en cantidad de pases correctos, con 3971, y cuenta con tres de los máximos pasadores del torneo: Rodri (601), Pau Cubarsí (524) y Aymeric Laporte (475).

La Roja disputará su partido número 20 en fases eliminatorias, con un balance de 10 victorias, 5 empates y 5 derrotas. El conjunto español también superó su mejor racha histórica de partidos invicto, con 36 encuentros sin perder, y quedó a solo dos compromisos de alcanzar el récord mundial absoluto que mantiene Italia.

Historial Francia vs España

Se han enfrentado más de 35 veces en una de las rivalidades más importantes de Europa, pero sólo una fue en un Mundial. Ese único antecedente ocurrió en los octavos de final de Alemania 2006, cuando Francia se impuso por 3-1.

Los resultados de Francia en partidos del Mundial
  • Fase de Grupos: Francia 3 vs Senegal 1 (16 de junio)
  • Fase de Grupos: Francia 3 vs Irak 0 (22 de junio)
  • Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)
  • Dieciseisavos de Final: Francia 3 vs Suecia 0 (30 de junio)
  • Octavos de Final: Paraguay 0 vs Francia 1 (4 de julio)
  • Cuartos de Final: Francia 2 vs Marruecos 0 (9 de julio)
Los resultados de España en partidos > del Mundial
  • Fase de Grupos: España 0 vs Cabo Verde 0 (15 de junio)
  • Fase de Grupos: España 4 vs Arabia Saudita 0 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: Uruguay 0 vs España 1 (26 de junio)
  • Dieciseisavos de Final: España 3 vs Austria 0 (2 de julio)
  • Octavos de Final: Portugal 0 vs España 1 (6 de julio)
  • Cuartos de Final: España 2 vs Bélgica 1 (10 de julio)
Horario Francia y España, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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