Gerardo Martino renunció como DT del Inter Miami: qué pasó. 

Durante su ciclo al frente de las Garzas, el equipo de Florida se coronó campeón en la Leagues Cup 2023, el primer trofeo que levantó la Pulga en Estados Unidos. En la actual temporada, brilló en Conferencia Este, conquistó la Supporters' Shield, estableció el récord de puntos histórico y, también, se metieron en el Mundial de Clubes 2025.

image.png

Martino dejará el cargo luego de un año y medio en el club, donde dirigió 67 partidos, de los cuales ganó 35, empató 16 y perdió otros 16.

Por ahora, no hay nombres en carpeta para reemplazar a Martino, pero la prioridad será dar continuidad al proyecto que posicionó a Inter Miami como el epicentro del fútbol en Estados Unidos. Las próximas horas serán claves para conocer oficialmente la decisión del equipo.

Qué dijo el Tata Martino cuando le preguntaron sobre Neymar en el Inter Miami

A comienzos de este mes, Tata Martino fue consultado sobre la posible llegada de Neymar al Inter Miami. Con respecto a la posibilidad de que recale en las Garzas, el ex DT del Barcelona, fue contundente y negó esta chance.

image.png

Si bien todavía no hubo contactos ni avances por una posible renovación y lo más probable es que su próximo destino esté lejos de Medio Oriente, Martino desmintió la llegada del paulista a la franquicia rosa de la MLS: “¿Neymar? ¿Y por qué Neymar? Si todos los que van a comprar casas acá van a venir al Inter, que cierren las inmobiliarias. Es tirar nombres por tirar”, resaltó el rosarino, tomándose la pregunta con humor.

Es que Neymar comenzará a construir una mansión en la zona de Bal Harbour, algo que encendió aún más las sospechas sobre su llegada al equipo de Messi y compañía. El terreno, que costó cerca de 26 millones de dólares, se encuentra a pocos minutos de Miami Beach y a 28 kilómetros del Chase Stadium.

Ahora el ex entrenador del Inter Miami, Martino había agregado que “ya viniendo Leo y el resto de los muchachos todo puede pasar, lo que no me imagino es como se llevaría adelante si la liga no flexibiliza el límite salarial”.