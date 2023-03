Otro, más joven destacó que "vengo a la cancha desde chico, mi papá me hizo hincha del Lobo y me contó su historia". También llegaron jujeños de otras provincias para festejar el cumple: "Yo me vine de Córdoba, no quería perderme esta fiesta. Allá mucha gente es del Lobo y siempre que jugamos, somos locales".

"Desde hace 30 años que vengo a la cancha. Tengo muchos recuerdos lindos acá y me acuerdo de jugadores muy importantes de otras épocas que pasaron por esta institución. Este año con Mario ascendemos", dijo un fanático.

También, uno de los dirigentes que sigue al equipo desde hace muchos años afirmó que "yo tengo una vida acá, mis hijos, mi señora, mis nietos son hinchas fanáticos. Gran parte de lo que soy se lo debo a Gimnasia de Jujuy. Acá viví muchas alegrías y tristezas, el que es hincha del Lobo siempre espera la revancha. Hay que acompañar siempre".

El fanatismo de los hinchas del Lobo en la previa

El 15 de enero de 1928 un grupo de jóvenes deportistas se reunió para crear una entidad sin fines de lucro, de fútbol, la cual fue llamada Club Deportivo 23 de Agosto. Luego, tras una reorganización del club y bajo la presidencia de Tomás Yufra, se decidió cambiar el nombre a Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy es uno de las instituciones del interior con más temporadas disputadas en la Primera División del fútbol argentino con 10 años total desde la reestructuración de 1986 de los torneos de AFA. Logrando ser protagonista en varios campeonatos, se ganó el respeto del mundo del fútbol.

El equipo fue animador de varios Campeonatos Nacionales (jugados entre 1967 y 1985) llegando a jugar un total de 8 veces, que fueron en 1970, 1973, 1975 (alcanzó el 4to puesto), 1976, 1977, 1980, 1981 (llegó a cuartos de final) y 1982. Participaba en la Copa de Honor y fue 10 veces campeón. Luego de formarse la B Nacional en 1986, le costó afianzarse en la segunda categoría, descendiendo al torneo del interior en 1988.

De la mano de Salvador Ragusa, el Lobo vuelve a la segunda división del fútbol Argentino en 1993. Y con la conducción de Francisco Ferraro en la temporada 1993/94 logró conseguir otro ascenso en forma consecutiva y vuelve a la primera división después de 12 años de ausencia, ganando el campeonato que lo tuvo en la punta desde el primer minuto del primer partido, siendo este un hecho histórico para el fútbol argentino.

Entradas para ver a Gimnasia de Jujuy con Brown de Adrogué.jpg Cumpleaños de Gimnasia de Jujuy.

Se mantuvo en primera durante 6 temporadas (12 campeonatos) más, sobresaliendo el 4to puesto que obtuvo en el campeonato Clausura 1998. La temporada 1999/2000 no fue buena y desciende a la «B» Nacional donde jugó 5 temporadas alternando buenas y malas campañas.

En la temporada 2004/05 con la dirección técnica de Francisco Ferraro en el Apertura 2004 (salió cuarto) y Roberto Carlos Mario Gómez en el torneo Clausura 2005 (salió primero), logró el ascenso: en la final con Tiro Federal (Rosario), no logra ascender y sí lo hace luego (ganándole al poderoso Huracán de Parque Patricios) para jugar la temporadas 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 y 2008/2009 en primera división. En el Clausura 2006 realiza otra excelente campaña coronando otro cuarto puesto en un campeonato donde fue revelación.

El máximo goleador histórico en primera división de Gimnasia de Jujuy es Mario Humberto Lobo con 46 goles en las temporadas 1994 al 2000 en tanto el Rifle Hernán Castellano es el jugador con mayor número de partidos jugados en la primera división, con 145 partidos en las temporadas 1994 al 2000. Por su parte, el jugador con mayor cantidad de partidos vistiendo la casaca de este club es Daniel Gato Ramasco, con 293 partidos, con los que supera el récord que ostentara Alejandro González, quien jugó 275 partidos de manera profesional en la década de los 90.